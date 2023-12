Hoy asume Leonardo Viotti como intendente de Rafaela

A los 36 años, Leonardo Viotti asumirá el mayor desafío de su carrera política al asumir esta noche, durante un acto que comenzará a las 20 hs. en la Plaza 25 de Mayo, como intendente Municipal de Rafaela. Tras conseguir cerca de 28 mil votos en las elecciones generales del 10 de septiembre, se impuso sobre el actual titular del Departamento Ejecutivo, Luis Castellano, quien buscaba su tercera reelección. El resultado marcó el "fin del continuismo", es decir la sucesión de gobiernos municipales liderados por los peronistas Omar Perotti, Ricardo Peirone y el propio Castellano desde 1991.

Graduado como Licenciado en Organización Industrial en la UTN de Rafaela -a pesar de que inicialmente quiso estudiar Abogacía-, Viotti comenzará este domingo una gestión con el compromiso de "mantener todo lo que está bien y tratar de mejorarlo". El verdadero problema que deberá enfrentar es el de la inseguridad, para lo cual requerirá el respaldo del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, quien dijo que hará todo lo posible para participar del acto de asunción de hoy en Rafaela, antes de hacerse cargo del Gobierno provincial mañana en la tarde en Santa Fe.

"Queremos lo mejor para Rafaela, vamos a trabajar incansablemente junto a todo el equipo para ello", sintetizó Viotti durante la sesión del jueves por la mañana cuando fundamentó el proyecto de ordenanza con el nuevo organigrama municipal.

Viotti llegó al primer plano de la política local en 2017 cuando fue elegido concejal tras una interna en la que venció a los candidatos del PRO. La lista que encabezó junto a Lalo Bonino reunió ese año más de 34 mil votos en las generales. A pesar de ese enorme caudal de votos, en 2019 perdió la elección por la intendencia ante el propio Castellano mientras que en 2021 logró renovar su mandato en el legislativo.

En el segundo intento por llegar al Sillón de Giménez, alcanzó el objetivo al obtener el 49 por ciento de los votos contra el 41% de Castellano, quien hoy termina formalmente su tercer mandato como intendente de Rafaela. Ambos protagonizaron una transición "cordial", tal como la calificó el propio Viotti el jueves por la mañana en su última sesión ordinaria en el Concejo, con una entrega de información por parte de cada uno de los secretarios del gabinete saliente. Incluso el jueves por la noche, durante la sesión extraordinaria del Concejo, Castellano y Viotti se estrecharon en un cálido abrazo.

Castellano y el ex intendente de Rafaela entre 1995 y 2003, Ricardo Peirone, asistirán a la ceremonia en la que Viotti tomará posesión del cargo, que será transmitida por el canal de YouTube de la Municipalidad de Rafaela y retransmitida por Somos Rafaela y Next, a la vez que se colocará una pantalla gigante en el sector. Hasta ayer no estaba confirmada la presencia del actual gobernador y ex intendente de esta ciudad, Omar Perotti.

Tras asumir, Viotti tiene previsto también tomar juramento a los ocho secretarios, cuatro subsecretarios y al nuevo fiscal Municipal que integrarán su gabinete. "Se trata de un acto histórico que marcará un cambio político después de 32 años. No solo simboliza un cambio de administración, sino también la apertura de una gestión, cuyo objetivo primordial, es el desarrollo y el bienestar de la comunidad", destacaron desde el nuevo gobierno municipal.

En ese contexto, asumirán los secretarios de Gobierno y Modernización, Germán Juan Bottero; de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba; de Hacienda y Finanzas, Silvina Alejandra Bravino; de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Alejandro Cáceres; de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; de Educación y Cultura, Norma Becchio; de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf y de Intendencia y Comunicación, Iván Matías Viotti -hermano del Intendente electo-. También el fiscal Municipal, Matías Gentinetta y los subsecretarios de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale; de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal; de Deportes y Recreación, Hugo Morel y o de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa.

"Este grupo de profesionales, llenos de entusiasmo y dedicación, se unen al equipo con la firme convicción de trabajar a la par de la comunidad. Su enfoque principal se centra en escuchar las necesidades de los vecinos, promover la participación ciudadana y aportar nuevas ideas para construir juntos un futuro próspero", se destacó desde el flamante gobierno durante la semana, en la que además presentó un adelanto de la nueva identidad visual de la gestión, que se pudo ver en la nomenclatura de la Plaza 25 de Mayo.

