El titular de Anses le respondió a Cristina Kirchner, quien lo trató de «burro»

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, respondió a las críticas de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo calificó de «burro» en redes sociales. «Lo siento como un halago y me siento enaltecido junto con los burros», expresó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

El cruce se originó a raíz de una denuncia del Gobierno contra Kirchner por presunta defraudación y falsedad ideológica. Según el informe oficial, la ex mandataria percibió bonificaciones por «Zona Austral» en beneficios previsionales sin cumplir con el requisito de residencia efectiva en el sur del país. En su defensa, Kirchner apuntó contra el presidente Javier Milei y su equipo, incluyendo a De los Heros, a quien cuestionó por sus antecedentes y reciente incorporación al cargo.

La denuncia contra Cristina Kirchner

Según la documentación presentada, la ex vicepresidenta cobró beneficios adicionales por «Zona Austral», pese a no residir en las provincias que justifican dicho suplemento. De los Heros señaló que este adicional está destinado a personas que efectivamente viven en regiones con sobrecostos de vida debido al clima y la logística. «Viviendo en Juncal, en Recoleta, no padece las dificultades que enfrentan quienes residen en el sur», destacó.

El funcionario también remarcó que Kirchner «no es jubilada ni pensionada», por lo que no debería haber recibido el suplemento. Se estima que el monto percibido de manera indebida asciende a siete millones de pesos. «La estafa es hacer creer que vive en el sur para acceder a un beneficio que no le corresponde», enfatizó.

Las asignaciones de privilegios

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, recordó que las asignaciones vitalicias otorgadas a ex presidentes y ex vicepresidentes están vinculadas al «honor, mérito y buen desempeño en el cargo». En ese sentido, afirmó que la condena de Kirchner en la Causa Vialidad por administración fraudulenta contradice esos principios. Por ello, justificó la decisión de retirar el beneficio.

Por otro lado, De los Heros anunció medidas relacionadas con el sistema previsional. Confirmó la continuidad del bono de 70 mil pesos para jubilados que perciben la mínima durante todo el año. También indicó que el Gobierno analiza una reforma previsional con el objetivo de mejorar la retribución a quienes aportaron durante 30 o 35 años al sistema.

Asimismo, destacó que el Gobierno está evaluando nuevos mecanismos para fortalecer la seguridad social sin comprometer la estabilidad económica. «Estamos comprometidos en encontrar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados sin generar un impacto negativo en las cuentas públicas», subrayó. Esta medida forma parte de una serie de reformas que el Ejecutivo considera necesarias para modernizar el sistema previsional y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

Finalmente, informó que la moratoria previsional vencerá el 23 de marzo y no será renovada. Con esta decisión, el Ejecutivo busca equilibrar las cargas del sistema previsional y evitar prácticas que generen desajustes financieros. «Es fundamental que las jubilaciones sean sustentables y que se respete a quienes hicieron sus aportes», concluyó el titular de Anses.

