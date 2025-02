Pullaro logró que le voten tres nuevos jueces para la Corte en un hecho histórico para Santa Fe

La Asamblea Legislativa de Santa Fe dio su adhesión mayoritaria a los tres candidatos que el gobernador Maximiliano Pullaro remitió para integrar la Corte Suprema de Justicia provincial. Los que se convierten en ministros del máximo tribunal son Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

El aval legislativo produce una profunda novedad institucional histórica en un poder muy arraigado en la provincia y produce una nueva orientación indudable en la política santafesina que irá más allá que las novedades dentro de la Justicia. Pullaro hizo público desde el momento en que ganó las primarias que lo convertirían en gobernador que buscaría un cambio significativo en el superior tribunal santafesino.

Lo logra ahora en los hechos porque por primera vez en 30 años se insinúa la conformación de una nueva mayoría. La estructura que queda atrás tiene una configuración conservadora, definida a fines de los años 90, muy próxima a un establishment político y económico que en los últimos años fueron muy notorios en algunas sentencias relevantes. La composición que predominó hasta ahora fue resuelta durante los gobiernos de Víctor Reviglio y Carlos Reutemann.

Los tres nuevos ministros tomarán sus posiciones en el andamiaje de una Corte nueva que se abrió con tres vacantes recientes. Dos se produjeron a partir de las renuncias de Mario Netri, que ya se formalizó, y la de María Angélica Gastaldi, que se retira el 31 de marzo próximo. El tercer cupo lo produjo la creación por una ley reciente impulsada por Pullaro de una séptima vocalía que rompiera con la conformación de un número par, el de una Corte de seis integrantes, de manera de dirimir los casos de empate.

La mayoría parlamentaria que consagró a los nuevos cortesanos santafesinos fue abrumadora. De un total de 69 miembros de la Asamblea, con algunos ausentes, los tres candidatos fueron aprobados por un mínimo de 50 legisladores.

Pero el debate de 75 minutos tuvo no obstante momentos bien picantes. Porque hubo acusaciones hacia la coalición oficialista, y también al peronismo que propuso a uno de los tres aspirantes, de colocar favoritos políticos propios que ponen en duda la independencia de los nuevos ministros. Una práctica sensible porque la composición actual de la Corte estuvo históricamente teñida por esa crítica pública.

Un pasaje relevante del debate se dio cuando una diputada de la coalición de gobierno, la socialista Lionella Cattalini, deslizó sin grandes detalles pero con claridad que la nueva Corte debe tener un rol menos replegado sobre la vida interna tribunalicia, tener una mayor coordinación con la administración política de la provincia por ejemplo en seguridad. Y cuando señaló que esperan cambios en la muy relevante Secretaría de Gobierno del tribunal máximo, que hoy está delegada a un funcionario muy criticado por haberse autonomizado del cuerpo colegiado en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y gastos del Poder Judicial.

Jorge Baclini, fue el impulsado directamente por el entorno de Pullaro, es un histórico funcionario judicial de 58 años, de familia radical como el mandatario. Fue juez de instrucción, fiscal regional de Rosario y fiscal general de la provincia. Margarita Zabalza, de 46 años, fue la propuesta por el socialismo. Fue secretaria de Delitos Económicos del gobierno de Antonio Bonfatti, luego subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario y actualmente es secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la UNR, donde es docente de Derecho Tributario. Rubén Weder fue durante muchos años relator de la misma Corte a la que regresa como ministro. Es docente de Derecho Administrativo y fue fiscal de Estado provincial en la gestión de Omar Perotti, quien le dio el envión.

Debate calentito

El diputado Carlos del Frade anunció que su bloque se abstendría de votar a los candidatos no por reparos hacia ellos sino "al proceso político de designaciones" que a su criterio "demuestra nuevamente una fuerte relación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial". Al terminar dijo "Necesitamos un Poder Judicial lo más independiente posible".

El senador Raúl Gramajo elogió el procedimiento de selección de los nuevos ministros. Adujo que Pullaro pudo haber definido los pliegos de manera personal. "Pero el gobernador consultó con otros partidos mayoritarios lo que da legitimidad democrática", afirmó.

La mayor sacudida de la sesión estuvo a cargo de Amalia Granata, que conduce una bancada de seis miembros. "Es un papelón institucional ciudadanos que vivimos en una República estamos votando a tres personas vinculadas a la política. Uno ha sido fiscal de estado del último gobernador, otro fiscal general en un período de enorme violencia y la postulante última es militante socialista".

"Ya había dicho que Perotti había arreglado sus números para ponerlo a Weder como ministro de la Corte con Pullaro. Manejo información son los años de periodismo que tengo los que me dieron este manejo", dijo la ex panelista de Intratables. "Los jueces de la Corte deben ser imparciales. Si en el futuro Perotti tiene algún problema tiene a su fiscal de Estado en la Corte", arremetió.

"La chica Zabalza es ferviente militante socialista", siguió la ex modelo. "Qué imparcialidad puede tener yendo a la Corte cuando tiene a su espacio político con mayoría acá en la Cámara. Esta chica no tiene ni un año de experiencia judicial, en su vida no tocó un expediente y ahora va a estar sentada en la Corte".

"La frutillita de la Corte es el señor Jorge Baclini, que fue fiscal general en las épocas más sangrientas de la ciudad cuando arraigó el narcotráfico, no les da vergüenza premiarlo, esto es la verdadera casta. Hay una escucha con el señor gobernador donde como ministro de Seguridad le pide que deje de investigarlo a él ¿Qué imparcialidad va a tener si Pullaro es investigado si hay escuchas donde Pullaro le pide a él cobertura?", dijo la titular del bloque Somos Vida.

Natalia Armas Belavi, ahora cercana a La Libertad Avanza, fundamentó su voto en contra. "Todo el proceso estuvo viciado por el gobernador para hacerse la suma del poder público. Rechazamos estos pliegos. Hay que dar lugar a los cargos en la Corte por capacidad, idoneidad, no por simpatías ideológicas, amiguismo político o portación de apellidos. Estas candidaturas no son legítimas ni democráticas".

Desde el oficialismo y también el perottista Marcos Corach respondieron los cuestionamientos. Reivindicaron con distintas voces la formación, la idoneidad y la entidad ética de los candidatos. Entre esas voces sobresalió el planteo de la socialista Lionella Cattalini porque, además, insinuó qué tipo de institución esperan al renovar la Corte Suprema.

Esta diputada señaló que los cargos de la Corte no pueden ser ejercidos a perpetuidad, en clara relación a los tres ministros que pasaron los 75 años y persisten en sus lugares: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez. Ese argumento fue central en la batalla que este año dio Pullaro para desplazar a esos funcionarios.

Cattalini cuestionó al actual estilo de la Corte al resaltar la ocasión de generar "un poder más cercano a la gente, con criterios de responsabilidad y de rendición de cuentas". Sostuvo que para las designaciones se utilizaron criterios modernos, ponderó la necesidad de tener jueces que dicten buenos fallos pero también una Corte "que tenga capacidad de gobernar sin delegar el poder en un funcionario que durante mucho tiempo lo detenta". Se refería a Eduardo Bordas, actual secretario de Gobierno de la Corte, con capacidades múltiples que son motivo de discusión entre legisladores de diversas procedencias.

También habló de generar criterios de valoración de los magistrados así como examinar los procedimientos de sanción y remoción de los jueces. "Muchas veces los que hicieron las cosas mal en esta provincia fueron protegidos", afirmó. También dijo que gobernar el Poder Judicial es también habilitarlo para que tome decisiones políticas en políticas públicas.

"Por ejemplo que se involucre en cuestiones de seguridad pública. Independencia es que no haya presiones, privilegios", dijo Cattalini. "Pero la independencia no puede significar como pasa hasta ahora que la Justicia funcione como un compartimente estanco, con funcionarios alejados de la realidad, que no van a los juzgados, que no se comprometen con los procesos sociales que viven los ciudadanos. No se puede permitir que el Poder Judicial funcione aisladamente. Estoy convencida que estas designaciones significan una vuelta de página. Vamos a generar una corte con pensamiento heterogéneo".

Tuvo un momento para responderle a Granata. "A las voces criticas no las vi en las entrevistas a los candidatos. Las ví en redes sociales".

