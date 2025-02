La Tora habló por primera vez de su salud mental y se mostró preocupada: “Evito salir, la paso muy mal”

La Tora Villar, la ex participante de Gran Hermano que logró consolidarse como streamer, habló abiertamente sobre su salud mental y los estragos que le causó la fama repentina. Esto, a propósito de la visita del ganador del reality en la edición 2022, Marcos Ginocchio, quien a pesar de su carácter introvertido, se lo vio muy cómodo junto a sus fans.

En este sentido, la panelista habló con Puro Show (eltrece) sobre este tema y enmarcó que sufre de ansiedad social. Incluso, comentó que otros de sus compañeros también padecen este tipo de fobia. Aunque no mencionó nombres, todos recordaron el caso de Coti Romero, quien lucha desde hace algún tiempo con un cuadro depresivo y ansioso que casi puso en riesgo su relación con Nacho Castañares.

Para contextualizar, detalló algunas dificultades que sortea desde que comenzó a presentar estos comportamientos invasivos. “Yo me privo de muchas cosas en mi vida por tener ansiedad social. Me privo mucho con mis amigas y mi familia. Evito salir a lugares muy concurridos. Si voy a la cancha, tengo que ir acompañada; sola, no puedo”.

Sobre esta línea, la joven siguió la conversación haciendo mención de otros síntomas, a fin de que todos puedan comprenderla mejor. “Imaginate que ni siquiera salgo a las cuadras a la redonda de mi casa, realmente la paso muy mal”. “Me falta el aire, es una situación que no puedo controlar. Me da ansiedad cuando me enfrento a algo que no puedo manejar”, completó.

Fuente: TN