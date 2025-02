"Si lo tocan a Milei que quilombo se va a armar"

El escándalo que se desató por la fallida recomendación de una moneda crypto que luego se desvaneció, sirvió para desnudar el espíritu golpista de la oposición Argentina sin distinción de banderías, desde la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner hasta el impresentable presidente del partido Radical Martín Lousteau. Un verdadero bochorno para un país democrático pero que en realidad tiene dirigentes que no aceptan que en el país se terminó la joda que se vive desde 1983, cuando se recuperó la democracia y los corruptos de siempre, los que hicieron negocios con la dictadura también, se dedicaron a saquear uno de los países más prósperos y ricos de la tierra,

La realidad es que el presidente Javier Milei sorprendió este viernes al recomendar en redes sociales como "medio de inversión" a un token cripto denominado $LIBRA, que no tiene respaldo y la situación conmocionó las redes sociales, entre los habituales militantes oficialistas que intentaban defender la iniciativa, y los opositores que hablaban de posibles denuncias por fraude fraude o estafa.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", posteó Milei, y remitió a la web https://vivalalibertadproject.com.

Posteriormente, Milei borró esa publicación y explicó, como todo hombre de bien que comete un error, que había sido un error y que no estaba interiorizado de la misma, lo hizo a través de otra comunicación por la red social X.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!, escribió el Presidente.

Resulta sumamente llamativo el cariz que hora a hora van tomando las críticas hacia el Presidente, es como si todos se pusieron de acuerdo y hay hasta quienes hablan de juicio político, un verdadero y autentico disparate.

Los políticos Argentinos deben comprender que Javier Milei ganó las elecciones por una abrumadora mayoría, que en un año y dos meses de mandato viene cumpliendo todas las promesas y que la principal causa de decadencia de la Argentina que es la maldita inflación promovida por las ratas inmundas de la casta está siendo domada y por primera vez en muchos años somos un país en serio.

Que tengan muy en claro que no vamos a dejar que nos arrebaten nuevamente la esperanza, que los Argentinos de bien, los que solo queremos trabajar y vivir en paz, no vamos a permitir por nada del mundo con nos roben nuevamente la ilusión.

Que sepan los Lousteau, los kirchner, los Stolbizer, los Carrió y quien quiera hacer de un error un terrible golpe a la voluntad popular, que a Milei lo votaron mayoritariamente los jóvenes, y que esos jóvenes no se van a quedar de brazos cruzados viendo como nos roban las esperanzas nuevamente.

Demasiadas trabas están poniendo para que Milei pueda gobernar, demasiadas piedras en el camino, pero tengan la plena seguridad que no van a poder, con la voluntad del pueblo no van a poder.