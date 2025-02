«No cometió ningún crimen»: Leila Gianni respaldó a Javier Milei por el Criptogate y apuntó al kirchnerismo

La ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni defendió al presidente Javier Milei de las distintas acusaciones que surgieron a raíz del Criptogate. La abogada que trabajó bajo el ala de Sandra Pettovello siguió muchas de las posturas planteadas por el oficialismo durante los últimos días y aseguró que el Criptogate es «una operación del kirchnerismo y los medios de comunicación«.

Durante una entrevista en el programa «¿La Ves?» en TN, la abogada y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano aseguró que, a pesar del escándalo internacional en el que se involucró el Presidente, el Gobierno Nacional tuvo una semana muy positiva. «Ayer se aprobó en el Senado la suspensión de las PASO, Ley de Reiterancia y Juicio en Ausencia; fue un día muy bueno para el pueblo argentino también, porque eran leyes necesarias para nuestra sociedad«, sostuvo.

Gianni consideró que «el presidente ya realizó las explicaciones pertinentes al caso de la criptomoneda $LIBRA«; la abogada fue entrevistada por Jonatan Viale, quien el lunes entrevistó al presidente y recibió duras críticas por la edición de la misma. «El presidente no cometió ningún delito. Javier Milei es una persona honesta y transparente, no es un estafador», planteó Gianni.

En este sentido, la abogada apuntó contra la oposición kirchnerista por sus acusaciones contra Milei. «Los periodistas y legisladores le dicen ‘estafador’ cuando ellos tienen a la jefa de la banda condenada, pero que la defienden y dicen que es ‘inocente’ «, ironizó la ex trabajadora de Capital Humano y agregó: «Yo no soy quien para decirle al presidente con quien juntarse o no (refiriéndose a Hayden Davis y Julian Peh). La Justicia va a investigar y va a encontrar que no hubo delito, Javier Milei no estafó a nadie, ni obtuvo ningún beneficio de todo esto. Los mercados bursátiles son así, conllevan sus riesgos».

A días de que Viale denunciara en vivo el pago de coimas a periodistas, Gianni planteó que el Criptogate es una operación mediática instalada por «el kirchnerismo y los medios ensobrados por ellos». «Pretenden sacudir al Gobierno para no perder el poder«, terminó asegurando la ex miembro de Capital Humano.

Con información de www.elintransigente.com