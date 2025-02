LLA presentó sus candidatos en Rafaela: "Queremos llegar al Concejo para romper la mayoría automática que existe hoy"

LLA presentó sus candidatos al Concejo para las elecciones de medio termino que se desarrollaran este año en la ciudad. En las próximas PASO el partido del Presidente Milei en Rafaela no competirá internamente con nadie, ya que es por todos conocido que la lista que en el espacio iba a presentar Hugo Menossi no cumplió con requisitos formales y por ende no se la autorizó, por lo que para los libertarios de Rafaela la consigna será superar el piso necesario por ley para poder competir en las elecciones generales.</p><p>"Queremos llegar al Concejo para romper la mayoría automática que hoy existe en Rafaela", con esa consigna ya están dando toda una definición y evidentemente están disconformes con el funcionamiento del órgano legislativo en la ciudad, que como en muchísimas oportunidades manifestamos desde estas lineas, hoy funciona como una escribanía y en realidad no se da el debate necesario que la ciudad merece.</p><p>En el extenso reportaje los libertarios de Milei hablan de la higiene en la ciudad, de las veredas destruidas que hacen imposible transitarlas y de todos los temas importantes para hacer una ciudad vivible.</p><p>LLA viene con aires nuevos y frescos y evidentemente saben que cuentan con el respaldo del Presidente Milei, por lo que es de esperar que sea una fuerza importante que le de pelea a los partidos tradicionales que desde hace tantos años viene gobernando la ciudad.