Manuel Adorni reveló que le «apasiona escuchar a Kicillof» y que Cristina es «aburrida y fuera de foco»

El portavoz de presidencia, Manuel Adorni, aseguró que le «apasiona» escuchar hablar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Si bien parecen unas declaraciones positivas, el candidato a legislador porteño fue irónico con el mandatario provincial, de quien reconoció que le interesa más que cuando habla Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación.

«Escuchar a Kicillof siempre me apasionó, me apasiona. Me parece un tipo superdivertido cuando se expresa, es un tipo con el que haría un stand up con él», aseguró el dirigente libertario entre risas con el Gordo Dan, quien le hizo una entrevista para su programa de streaming. Frente a las risas cómplices, el candidato de LLA explicó a qué se refería cuando dijo eso del dirigente peronista.

En esta línea, Manuel Adorni recordó: «Temas como la provincia de la Antártida, hace pocos días dijo ‘Europa y los demás planetas’ y declaraciones delirantes que me impactan más que las de Cristina Kirchner. Cristina me aburre, está fuera de foco, Kicillof me divierte, me entretiene», reiteró el portavoz de Javier Milei.

Minutos después, el vocero volvió a poner el foco sobre los discursos de los políticos y como la sociedad cada vez los escucha menos, ya sea por desinterés o porque perdieron la credibilidad. «Es muy difícil escuchar a un funcionario público hablar de cuestiones de gestión y que del otro lado haya gente interesada en escucharlo. Más allá de que a mi me gusta por un morbo escuchar a Kicillof, en general es muy aburrido escuchar a un funcionario», reconoció.

Manuel Adorni sobre el kirchnerismo

Al ser candidato a legislador, Manuel Adorni deberá enfrentarse al kirchnerismo en las elecciones y una alternativa que tomó fuerza en los últimos días es que Cristina Kirchner sea candidata. Sobre esto dijo que no le preocupa y que se enfrentará al rival que le toque en los comicios, sin ningún tipo de inconveniente o queja.

De hecho, amplió sus declaraciones sobre los K y admitió: «Desde lo político el kirchnerismo fue muy bueno evolucionando y ganando elecciones, cosa que la izquierda no. No hay que desconocer que gobernaron y que tuvieron el poder absoluto durante 20 años y que fueron muy inteligentes haciendo política y ganando elecciones. Desconocer eso es cerrar los ojos«, reconoció.

Con información de www.elintransigente.com