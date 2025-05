AFA confirmó que se limpian las amarillas para los Playoffs: qué pasará con los que lleguen a la quinta este fin de semana

La Mesa Directiva de la AFA decidió anular las tarjetas amarillas para las etapas finales del Torneo Apertura 2025. Asimismo, aquellos futbolistas que lleguen al límite de las amonestaciones y que deben disputar la próxima instancia, deberán cumplir con la fecha de suspensión.

Por otra parte, aquellos jugadores que sean amonestados en las próximas instancias (octavos, cuartos, semis y final) las amarillas no se acumularán para el Clausura. Además, la Mesa Directiva remarcó que está medida se aplicará de la misma manera para el venidero Torneo Clausura.

Los clubes que hasta el momento disputarían los octavos de final

Llave 1

Boca (1° Zona A) vs. Godoy Cruz (8° Zona B)

San Lorenzo (4° B) vs. Racing (5° A)

Independiente (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Huracán (3° A) vs. Deportivo Riestra (6° B)

Llave 2

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Tigre (4° A) vs. Platense (5° B)

Argentinos Juniors (2° A) vs. Lanús (7° B)

River (3° B) vs. Independiente Rivadavia (6° A)

Fuente: 442