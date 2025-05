El diagnóstico de Pablo Olivares sobre la situación en Santa Fe

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, respaldó el discurso de Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones ordinarias y aseguró que el mensaje expuso con claridad “la lógica de la gestión”, que se basa en mostrar que se puede tener equilibrio fiscal sin recortar prestaciones del Estado y con una fuerte inversión pública.

“Fue muy explícito, tanto desde lo conceptual como con hechos concretos”, afirmó. Según Olivares, esa síntesis “dice mucho hoy en el contexto argentino que vivimos”, en clara alusión a las políticas del gobierno nacional.



En ese marco, remarcó el contraste: “Hemos hecho todo lo que mencionó el gobernador a pesar de un contexto restrictivo de recursos nacionales. Agudizamos el ingenio para arreglarnos con lo nuestro”.

Para Olivares, el enfoque santafesino choca con el relato del Ejecutivo nacional: “Intentan convencernos de que el recorte de inversión es el precio inevitable del equilibrio fiscal. Por eso, que una provincia como Santa Fe logre equilibrio e invierta al mismo tiempo resulta una verdad incómoda”.

Coparticipación: una luz amarilla y reclamos a Nación

Consultado sobre el comportamiento de la coparticipación federal, Olivares explicó que hubo una leve recuperación a fin de abril, pero sigue por debajo de los niveles de febrero, lo que configura dos meses consecutivos de caída. “No lo queremos llamar una señal de alarma, pero sí una señal de una realidad”, advirtió en declaraciones al programa "De10", que se emite por LT10.

El ministro reconoció que la desaceleración inflacionaria dejó de empujar la recaudación, pero remarcó que “el otro factor que debería compensar eso, el crecimiento económico, todavía no aparece”. Para Olivares, lo esperable sería que los recursos del Estado crecieran por actividad económica y no solo por inflación, algo que aún no se está dando.

También se refirió a las posibles consecuencias para los gobiernos locales: “Cada nivel de Estado depende en parte de la coparticipación y en parte de recursos propios. Todos vamos a estar en igualdad de condiciones para afrontar esta situación, y cada uno con las responsabilidades de las decisiones que tomó en el pasado y tomará en el futuro”.

Invertir una lógica: que las provincias coparticipen a Nación

Sobre la discusión tributaria a nivel nacional, Olivares aseguró que Santa Fe participará activamente y propuso un cambio de paradigma en la coparticipación: “Creemos que los estados fundantes de la Nación deberían recaudar y coparticipar al Estado Nacional, no al revés”.

“La lógica actual ha sido la madre del federalismo coercitivo, que sometió a las provincias a un poder centralizado”, afirmó. Para el ministro, es hora de invertir esa lógica, aunque subrayó que debe hacerse con controles adecuados.

Las 10 frases que definieron el discurso de Pullaro ante la Legislatura santafesina

También pidió ampliar el foco cuando se habla de presión tributaria: “Muchos empresarios se quejan más de los peajes de la Aduana que de Ingresos Brutos. Y eso también tiene que estar en la mesa”.

Salud financiera de Santa Fe y plan de inversiones

Respecto de la situación provincial, Olivares fue enfático: “La salud económica de Santa Fe es buena, en un marco de inversión. No es que estamos bien porque recortamos prestaciones o no invertimos”. Aclaró que no hay abundancia, pero sí previsibilidad para cumplir compromisos y sostener el ritmo de obra pública.

“El Estado provincial está en condiciones de prestar todos los servicios, seguir invirtiendo y cuidar que los salarios públicos no pierdan poder adquisitivo”, aseguró. Y lo atribuyó a una política de orden: “Hoy parecen normales muchas cosas que fueron producto de debates y esfuerzos. El costo de poner orden también se visualiza”, reflexionó.

Además, destacó que Santa Fe cuenta con buen crédito ante organismos multilaterales y en el mercado local, lo que permite financiar obras sin depender de la coyuntura.

Sobre el reclamo judicial por los fondos adeudados por Nación, Olivares explicó que “la instancia administrativa y política ya se agotó, y ahora queda que la justicia laude la situación”. La provincia exige el pago de una deuda que la Corte Suprema ya reconoció en el pasado.

“El tiempo pasa, pero la historia de Santa Fe demuestra que cuando se sostiene el reclamo con firmeza, el tiempo da la razón”, dijo. Comparó la situación con la anterior disputa por los fondos de la coparticipación recortada: “Esto es análogo, y lo vamos a seguir discutiendo, porque son recursos de los santafesinos”.

Paritarias: a la espera por datos para construir una propuesta

En relación con las negociaciones salariales, el ministro valoró la primera reunión con los gremios: “Sirvió para intercambiar perspectivas y componer intereses”. Aclaró que, en contextos inflacionarios, es clave anticipar el comportamiento de los precios.

“La próxima semana, el Banco Central va a aportar un insumo clave con el Relevamiento de Expectativas de Mercado”, indicó. Según Olivares, ese informe será determinante para construir una propuesta colectiva: “Apostamos a que no sea un pliego cerrado, sino una construcción compartida en base a una visión común sobre la inflación y la macroeconomía”.

Aunque no confirmó una cifra puntual, anticipó que el gobierno trabaja en alternativas de recomposición salarial que podrían definirse en los próximos días.

