Fuerte apuesta a modernizar la gestión del Estado santafesino

Un año atrás, entre las muchas leyes que sancionó la Legislatura a instancias del nuevo Poder Ejecutivo, se aprobó la 14.256, llamada de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública cuya ejecución viene llevando adelante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastia.

"El diagnóstico por el cual arrancamos es que Santa Fe tiene un Estado sumamente viejo, que tiene prácticas muy viejas, modos de gestión muy viejos. Más allá del papel, la forma de gestionar es vieja comparada con provincias que son similares, como Córdoba, Buenos Aires. Nos pasan por encima en todos los aspectos". La definición es de María Julia Tonero, la secretaria Legal y Técnica de esa cartera quien trabajó el tema ya en la campaña electoral y ahora está a cargo de parte de la instrumentación.

Tonero junto a Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión y Natalia Galano, secretaria de Gestión Pública, hablaron extensamente con El Litoral sobre la marcha de la instrumentación de la norma.

"Gobernanza es el modo de gestión de los datos. Los datos en sí, como instrumentos, son los que vienen a cambiar la administración. Tenemos la información contenida en papel y a partir de la instauración del gobierno digital va a estar contenida en datos. Todo eso se va a traducir en datos que requieren de una gobernanza específica y de ahí el dictado de la ley N° 14.256", acota Tonero.

La norma arranca con el capítulo de Innovación Pública. "Se entiende por Innovación Pública al desarrollo, implementación, mejoramiento o incorporación de nuevas soluciones, procesos o abordajes que mejoren las respuestas, las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática", define el artículo 1.

"La ley arranca previendo las acciones de Innovación del Estado. El diagnóstico señala que Santa Fe tiene un Estado sumamente viejo, que tiene prácticas muy viejas, que tiene modos de gestión muy viejos. Más allá del papel, la forma de gestionar es vieja comparada con provincias como Córdoba y Buenos Aires que nos pasan por encima en todos los aspectos", agregó.

"Nuestro primer diagnóstico es que había que empezar a gestionar distinto a partir de la instauración de prácticas innovadoras. La ley prevé una serie de principios directamente aplicables a la administración que tienen que ver con la modernización de la gestión", señala Galano.

Algunos de los principios son la desburocratización de los trámites, la simplificación, no pedirle al ciudadano lo que el Estado ya tiene, la transformación digital y replantear las prácticas en papel a través de la digitalización.

"La ley de Gobernanza de Datos es la transformación digital del Estado que supone pasar del soporte papel a una gestión de los datos que permitan generar luego políticas basadas en evidencia", añade Galano. Se explicó que hoy esto no se puede hacer porque el soporte es un documento, especialmente en papel y que está disperso en toda la administración pública. Además, ese documento no permite extraer los datos, sistematizarlos, construir diagnósticos y seguimientos de los procesos de política sobre los cuales tomar decisiones.

La gestión actual tomó como uno de los primeros trámites la rendición presupuestaria de municipios o comunas. Esto implicaba que un funcionario tenía que venir una vez al año a Gobierno a entregar un conjunto de papeles. O el ciudadano que tenía que hacer un trámite ante la ventanilla única de industria. Se destacó que para radicar un emprendimiento había que hacer trámites en distintas dependencias: Ambiente, Hídricas, ASSAL, IGPJ, etc. "Pasamos a un trámite que es el concepto de eventos de vida. Si quiero radicar una industria, el trámite es ante Industria, y la administración se deberá encargar internamente de gestionar todos los demás pasos. Tenemos una administración burocrática, fragmentada, compartimentalizada y la lógica del papel ha sido que cada administración toma su pedacito. Pero un ciudadano hace miles de pedacitos para hacer algo que tiene sentido", dice Tonero.

Ponen el ejemplo de anotar un chico en la escuela y todos los trámites que había que hacer sobre documento, vacunas, etc cuando el Estado tiene la documentación. "La administración digital es una reforma de la administración pública que impacta como reforma del Estado porque permite gestionar la información de otra manera. Ya no es el ciudadano el que está buscando en la administración hacer posible algo, sino la administración la que le facilita al ciudadano cosas necesarias para la vida en comunidad", aclara la secretaria.

Cambio de paradigma

"Cuando el ciudadano se disponía a radicar un emprendimiento, no sabía la cantidad de trámites a realizar. Hoy, en Santa Fe te decimos, radicate y los trámites los hace la administración. "Ventanilla única y unicidad del trámite", es el objetivo explica Tonero. Se informa que para grandes emprendimientos hay ya habilitada una ventanilla única de habilitación. "Basta de fragmentación y utilizar la tecnología para agilizarle trámites al ciudadano", señalan casi al unísono Tonero, Galano y Tabares.

"La tecnología nos permite organizarnos de otra manera. Esta ley es el fundamento, no es una ley de reforma del Estado. La ley nos da herramientas para generar una reforma del Estado", insiste la secretaria Legal y Técnica.

Los capítulos de la ley pasan por innovación, gobierno digital, ciudadanía digital para que el ciudadano tengo los datos que la administración tiene de él: partida de nacimiento,carne, vacunación, etc. Una manera diferente de gestionar.

Mi Santa Fe

Tabares señala que así como está la aplicación Mi Argentina, estará la aplicación Mi Santa Fe donde se concentrará toda la documentación particular. "La idea es que cada documento del cual el ciudadano es dueño, cada credencial, el Estado automáticamente se la ponga a disposición sin necesidad de hacer un trámite".

El secretario señala que más que simplificar hay que eliminar muchos trámites a los que califica de ridículos. "Será una de las reformas del Estado más importantes de la última década porque estamos cambiando el rol que tiene el Estado con los ciudadanos santafesinos. Esto es una antítesis de modernizar el estado. No estamos modernizando el proceso, estamos cambiando los procesos y estamos viendo cómo la tecnología que media en cada aspecto de la vida, como media en la interacción desde el ciudadano hacia el Estado".

Para Tabares, "la tecnología es una herramienta para la reforma del Estado. Las herramientas, a veces, no son buenas o malas, las herramientas no son neutras. ¿Por qué? Porque están atravesadas por decisiones humanas, están atravesadas por contextos políticos, están atravesadas por contextos sociales. Están atravesados por contextos económicos, las herramientas tecnológicas también".

Tabares afirma que "la ley de Gobernanza le da un marco de racionalidad a la tecnología también. Es decir, ¿quiénes son dueños los datos? ¿Qué se pueden hacer con el dato de los santafesinos? ¿Quiénes pueden consultarlas? ¿Cuándo hay un interés legítimo? ¿Cuándo un sistema se puede comunicar con el otro?. No es tener datos por tenerlos", explica.

