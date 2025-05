Wanda Nara faltó a la audiencia con Elba Marcovecchio y la abogada fue letal: “Iré hasta las últimas consecuencias”

Wanda Nara y Elba Marcovecchio tenían una audiencia en el marco de la demanda que la abogada inició contra la mediática, luego de los polémicos dichos que realizó tanto en X (ex Twitter) como en el programa LAM. Sin embargo, Wanda no se presentó a la cita judicial, lo que generó el inmediato enojo de la letrada.

Cabe recordar que, en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, Wanda apuntó contra Marcovecchio —quien representa al futbolista—, la acusó de haberle robado a Jorge Lanata y hasta deslizó la existencia de un supuesto secreto que podría revelar. Ante esta situación, la abogada decidió iniciar acciones legales.

“Hoy fue la audiencia. Wanda no se presentó, ni siquiera avisó que no iba a concurrir. Estaba perfectamente notificada. Tampoco me extrañó, por la misma conducta que ha tenido a lo largo del otro expediente”, expresó Marcovecchio en diálogo con Puro Show (El Trece).

Respecto a las declaraciones de Wanda, la abogada fue tajante: “Me dijo ‘chorra’, cómo no me va a ofender. Dijo ‘exmarido’, y Jorge no es mi exmarido. Espantoso. Iré hasta las últimas consecuencias. Ya hubo mediación y no va a haber otra”.

Con firmeza, Elba continuó: “Lo dije una vez y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario: no pienso soportar semejantes ataques. Y esto no es una victimización, ni mucho menos. No voy a tolerar que mis hijos tengan que bancarse semejantes agresiones”.

En ese sentido, advirtió: “Así que, si lo quiere decir, que lo diga. Yo demandaré y buscaré justicia donde corresponde, que es en Tribunales”.

Al referirse a la versión que Wanda dio sobre supuestas conversaciones con las hijas de Lanata, Marcovecchio aclaró: “No las voy a meter en este entuerto. No tienen nada que ver. Eso lo inventó Wanda”.

Y sobre la intencionalidad de los dichos de la mediática, la abogada fue contundente: “Probablemente lo hizo con la intención de que me aparte de la defensa de su exmarido, lo cual me parece doblemente grave porque se está metiendo con mi trabajo también”.

Por último, respecto a la amenaza de revelar un secreto suyo, la abogada cerró: “¡Que lo cuente! ¿Qué puede saber de mi vida privada? Me parece un disparate total”.

Fuente: Pronto