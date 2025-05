Mauricio Macri habló de Ficha Limpia: “Este Gobierno defraudó a todos los argentinos, es el único responsable”

Mauricio Macri le respondió en duros términos a Javier Milei, quien había acusado al PRO del rechazo de la ley de Ficha Limpia en el Senado. El ex presidente, junto a Silvia Lospennato, impulsora de la iniciativa, apuntó todos los cañones contra el gobierno nacional y dijo que “es un día triste” para la Argentina.

“Defraudamos a los argentinos. Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”, sentenció Macri.

El ex mandatario insistió con la idea de que La Libertad Avanza “se equivoca de adversario” y que el PRO “no tiene ninguna responsabilidad” en lo sucedido en el Senado. “Esta mujer (Lospennato) batalló durante 9 años cuando nos trataban de locos y ahora vamos al recinto, están los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”, afirmó.

Y agregó: “Es tal la tristeza de lo que está pasando. Esto va más allá de una elección. Esto es alterar el camino de construcción, de esperanza, de confianza, esto era un paso adelante que involucraba un estado de optimismo para mucha gente. Este último año y medio, no solo lo ayudamos a ganar públicamente, sino que lo ayudamos a sacar cinco herramientas sin las cuales el Gobierno hubiera colapsado y lo hizo el PRO. Pero hicimos lo correcto, no lo conveniente. Y lo vamos a seguir haciendo”.

Siguiendo esa línea, el ex presidente apuntó a que este escenario complica un posible acuerdo entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones: “Esto ha complejizado mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia de Bs. As. Yo esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que van a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores, de golpe Silvia Lospennato es el ogro. A mí me dijo muchas veces que ella era brillante”.

En la misma línea, la diputada Silvia Lospennato rechazó las acusaciones del Ejecutivo y defendió su trabajo en la elaboración y promoción del proyecto. “Hace muchos años que estoy trabajando por esta ley. Todo el mundo sabe lo que trabajé sobre este proyecto. El Presidente me escribió sobre las reformas que iba a impulsar y trabajé con Petri sobre esto”, declaró en la entrevista con A24.

Según Lospennato, los votos estaban asegurados antes de la sesión, pero dos senadores modificaron su postura al momento de la votación sin dar explicaciones. “Nos dijeron que estaban los 38 votos. Al momento de votar, estos dos senadores cambiaron su voto sin explicación alguna”, señaló. También cuestionó el manejo parlamentario del oficialismo: “Si sabían, no retirarla es complicidad. Si no sabían, a un aliado del Gobierno es clavarle un puñal por la espalda”.

Para la diputada, el nivel de desorganización entre lo que comunican el presidente y su bloque legislativo revela una “gran inconsistencia”. Agregó que los archivos parlamentarios permiten demostrar su compromiso histórico con la ley, y acusó al oficialismo de “mentirle a los ciudadanos” sobre la actuación del PRO en el proceso.

Más allá del conflicto partidario, Macri alertó sobre las implicancias institucionales del caso. “Se pierde la esperanza de normalizar el país. Esto que hemos hecho es un balazo a todos los argentinos”, manifestó. También sostuvo que, en este contexto de división, quien resulta beneficiada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al evitarse la aprobación de una ley que podría inhabilitar a referentes con condenas judiciales.

Finalmente, Macri consideró que los hechos ponen en duda la capacidad del Gobierno para liderar procesos legislativos de envergadura. “Si tenemos que hacer ese salto de fe, el Gobierno no está capacitado para conducir y para sacar una ley”, concluyó. Según el expresidente, el Ejecutivo debería asumir su responsabilidad con un gesto claro: “No es tan difícil decir ‘fracasé, me equivoqué, perdón’”.

Con este escenario, se abre una nueva etapa de incertidumbre respecto a la viabilidad de futuras alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza, así como sobre el futuro del proyecto de Ficha Limpia, que deberá reiniciarse desde cero en el Congreso.

Las declaraciones del ex presidente se dan luego de que apuntara contra quienes abandonaron el PRO para afiliarse a LLA. La principal referentes fue Patricia Bullrich, ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio y ministra de Seguridad de la Nación. En ese sentido, Macri había dicho durante una entrevista con Infobae en Vivo que tanto ella como Horacio Rodríguez Larreta “transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego por delante del proyecto, y de repente apareció un señor por la banquina que nadie estaba esperando hablando de las fuerzas del cielo, de un proyecto de país distinto y la gente me dijo: ‘Este me transmite más que el PRO’”.

A los comentarios del titular del PRO, se sumó luego María Eugenia Vidal, quien acusó a Bullrich de hacer “especulación política”. “Las agallas se demuestran si te enfrentás o no al Pata Medina, a Balmacedo. Las agallas se demuestran cuando luchás con el narcotráfico”, dijo durante un diálogo con TN.

“Patricia pasó por 7 espacios políticos, me importa poco si se afilió o no. Estuvo en la boleta o fue funcionaria 7 espacios políticos desde que empezó a hacer política. Ella está donde está el poder. Es oficialista, con Menem, con De la Rúa, con ‘Lilita’ Carrió, cuando creía que podía ser presidenta, oficialista con Macri y ahora funcionaria de Javier Milei", la cruzó.

