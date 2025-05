María Paz Caruso pide trasparencia y siembra algunas dudas

Los concejales Senn, Caruso, Racca y Soltermam lograron que se cite nuevamente al Secretario y sumar a las comisiones vecinales previo a la aprobación del convenio. El motivo, el funcionario de Leonardo Viotti insistió en que la obra se tiene que licitar obligatoriamente y que no se podía hacer con personal municipal. “El convenio dice lo contrario. Lo querían tratar sobre tablas sin dar detalles”, aseguran los concejales.

El proyecto de ordenanza que refrenda el convenio entre la Municipalidad de Rafaela y el Gobierno de Santa Fe, destinado a la pavimentación parcial del Bv. Hipólito Yrigoyen y de la Av. Intendente Muriel volverá a comisión previo a ser votado en el Concejo Municipal. El pedido se fundamentó en la existencia de pruebas contundentes que demuestran que el Secretario de Obras Públicas mintió en el recinto, tanto a los concejales opositores como a los oficialistas.

Durante la sesión, se reprodujo un audio en el que el funcionario asegura que la obra sólo podía ejecutarse mediante una licitación pública, y que no era viable utilizar mano de obra municipal, supuestamente por limitaciones del programa provincial. Sin embargo, los concejales Juan Senn, Maria Paz Caruso, Valeria Soltermam y Martín Racca accedieron al convenio firmado por el Intendente Leonardo Viotti, donde en su cláusula primera se establece con claridad que la Municipalidad podrá ejecutar los trabajos “por sí o por terceros”. Es decir, que sí estaba habilitada la posibilidad de realizar la obra con personal municipal.

“Lo que pedimos no es frenar la obra. Todo lo contrario. Queremos que se haga bien e incluso ver la posibilidad de ampliarla y hacer las dos manos. Pero de manera transparente, con mayor control y con un criterio de eficiencia y con ahorro de recursos”, sostuvieron los ediles no oficialistas.

Siguiendo con los argumentos, también cuestionaron la urgencia del Ejecutivo en licitar la obra, cuando realizarla con personal municipal permitiría un mayor seguimiento del Concejo y evitaría costos innecesarios. “¿Por qué tanto apuro en licitar y no hacerlo desde el Municipio, cuando el mismo convenio lo permite? A las mismas cuadrillas municipales que llegaron a pavimentar 30 cuadras por año, la gestión Viotti no le encargó ni una, pero ahora quiere que lo haga una empresa”, plantearon en el recinto.

Desde la oposición reiteraron la necesidad de avanzar cuanto antes con la obra, pero advirtieron que el apuro por licitar sin fundamentos técnicos válidos puede implicar mayores costos, especialmente teniendo en cuenta que la obra prevista es sólo media calzada y que al hacerla con mano de obra municipal, se podrían hacer la otra media calzada a un costo mucho menor.

“Es un bulevar fundacional, una obra estratégica que hay que pensar a largo plazo. Con lo que se ahorra, podríamos avanzar en la pavimentación total que es lo que los vecinos solicitan, aunque según dijo el Secretario no están dispuestos a pagar su parte. Para eso hay que hacer el registro de oposición”, concluyeron.