Luciana Elbusto habló tras la explosiva información sobre ella y Diego Brancatelli: “Esto es un desastre”

La nueva novela de la farándula, que tiene a Diego Brancatelli y Luciana Elbusto como protagonistas, suma capítulos para alquilar balcones. Por un lado, la periodista Josefina Pouso expuso cuestiones que se dieron en las redes sociales, muy llamativas.

Mostró una canción que Luciana le habría dedicado a Diego, que habla de un amor cómplice, y no correspondido. Además, un posteo de Brancatelli de cuando estuvo internado por Covid. Tras salir del sanatorio, él le agradeció a todo el equipo médico, a su familia y, por último, a la doctora LU (en mayúsculas).

Luego, Cora Debarbieri sumó: “Al parecer, los encuentros eran en estacionamientos subterráneos de trabajos, supermercados. Algo normal entre ellos, encontrarse en un lugar intermedio”. “Llegaban en autos separados y uno se bajaba para subirse al auto del otro”, remarcó Pouso.

En medio de esto, Luciana habló con A la tarde, y se mostró angustiada. “No es lindo, no estoy bien. Por eso no quería hablar”, dijo y, sobre su presente, resumió: “No estoy bien. A nivel personal esto es un desastre”.

“Una tiene que ser fuerte, tengo una familia, dos hijos que proteger, y no es fácil”, soltó. Además, desmintió a la persona que dio información diciendo que era su estilista. “No tengo, no me hago las manos, mirá cómo tengo el pelo, las raíces”.

