La solución no es "ponerle los ruleros" a los árboles, a las plagas hay que exterminarlas

La Municipalidad, en un intento que debemos celebrar pero no por ello apoyar, de solucionar el grave problemas de las aves en el centro, que día a día se incrementa y en algunos casos se llega al extremo de que hay comercios que pierden ventas y sus clientes dejan de concurrir, comenzó a implementar un sistema bastante discutido y que en la práctica no tiene ningún tipo de efectividad. Los encargados de encontrar una solución están experimentando poniéndole a los árboles en sus copas una redesilla que por supuesto evita momentáneamente que las aves se posen y duerman allí, pero no que tomen a otros a´rboles como "dormitorio", por lo que el problema solo se traslada a otro sector de la ciudad, nada más.

Por otra parte, expertos en biología nos informaron que cualquier especie de árbol a la larga sufre si se le coloca algún elemento extraño, máxime si ese elemento va en sus hojas. Nos explicaron que no es recomendable que ninguna parte del árbol sea intervenida, pero que el tronco es el que menos sufre, no así las partes verdes.

El problema de las aves se resuelve de una sola y única manera y es exterminarlas, sin miedos, sin que nadie pretenda influir desconociendo que las mismas en el centro de la ciudad no cumplen ninguna función ni dañan sistema alguno. No se rompe ninguna cadena. En Rafaela no existen otras aves que se alimenten de negruchos que es la principal ave que tanto daño está haciendo en la ciudad.

Es necesario que los funcionarios no se sientan presionados por ningún colectivo que encuentra en la defensa de esta plaga el fundamento para actuar sin advertir el serio daño que producen.

De continuar con este proyecto piloto, vamos a llegar al extremo de que todos los árboles de la ciudad van a estar con redesillas y las aves se van a terminar posando en los cables o buscaran refugio en otros lugares, por lo que el problema no se va a solucionar en absoluto.

Se debe actuar con conocimiento y no improvisar, pero principalmente se debe consultar a especialistas, ya que no cualquier persona está capacitada para resolver el problema. Zapatero a su zapato y los abogados en Tribunales, no tocando de oídoy haciendo las cosas de "taquito".