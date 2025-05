Dolarización endógena: Milei dio detalles a empresarios del blanqueo que se viene y del futuro del peso

En la reciente disertación que ofreció ante empresarios en la 11° edición de Latam Economic Forum 2025, en Parque Norte, el presidente de la Nación Javier Milei explicó las principales causas por las que su Gobierno lanzará una especie de nuevo blanqueo para que los argentinos gasten los dólares sin declarar que están fuera del sistema financiero local.

Milei explicó con lujo de detalles el funcionamiento del mecanismo de dolarizacion endogena que se buscará imponer en los próximos meses para llegar a una dolarizacion total de la economía que podría llegar al final de su mandato.

Al principio de esta especie de Master Class, Milei hizo referencia a la definición del dinero. "Lo importante es que no perdamos la esencia del dinero. El dinero no es, ni más ni menos, que un bien de intercambio indirecto para hacer transacciones. Ejemplo: ¿de qué me sirven todos los verdes que pueda acumular en el traje de madera Digo, del otro lado no compran nada con eso. Así que, no... es como que, no tiene mucho valor sacado de este lugar", dijo.

Dolarización endógena: el blanqueo que se viene

"Para entender la cuestión de la dolarización endógena, lo más importante es entender qué es el dinero. Esto que parece una obviedad, una tautología, una tontería. En realidad, tengo mis dudas que hasta mis colegas lo entiendan, seriamente. O sea, tengo la sensación de que... sino no dirían la cantidad de barbaridades que dicen; de hecho, todos aquellos que escuchan cuando dicen que la inflación es multicausal, bueno, eso es burro. No saben qué es el dinero, cosa que voy ahora a probar; la naturaleza del dinero, la naturaleza monetaria y la inflación; y de ahí voy, después, cuando entendamos cómo funciona, a la parte monetaria y voy a explicar justamente cómo es el problema de la dolarización endógena", explicó.

En relación al futuro blanqueo, Milei manifestó: "Estamos haciendo todo lo posible con ARCA, el BCRA y el ministerio de Economía para que los argentinos puedan sacar sus dólares del colchón y no dejar los dedos marcados porque fueron estafados con la inflación que generaron los HDP de los políticos en la Argentina".

Con un tono de voz muy enfático, señaló que "todos los que tienen los dólares en el colchón, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Por eso estamos trabajando con ARCA, el BCRA y el ministerio de Economía para que no tengan miedo de blanquear los dólares que ahorraron".

También dio algunos detalles del futuro blanqueo al expresar que "en la transición, el peso se va a seguir utilizando para pagar impuestos y se va a seguir apreciando. Luego el sistema va a ir dolarización endógena y, cuando eso pase, vamos a estar en condiciones de poder cerrar esa institución siniestra que es el BCRA y ganar la libertad monetaria para que nunca más ningún político HDP pueda robarnos el impuesto inflacionario".

Milei explicó que, como la economía todavía no está diseñada para tener contratos, en términos reales, hasta que el poder adquisitivo del dinero se fortalezca, a la economía la moneticen los mismos argentinos.

Al respecto señaló que cuando se necesitan hacer transacciones, se deben sacar los dólares propios y luego volcarlos en el sistema y además quien decide la cantidad de dinero dentro de la economía es quién lo tiene que decidir, qué es el individuo o acaso la cantidad de dinero estuvo determinado por alguien distinto.

Por lo tanto, Milei expresó que los que tienen que monetizar la economía, sin que esto signifique un riesgo en volatilidad, en el precio de la unidad de cuenta, ya sea en los pesos y ya sean los dólares, son los individuos monetizando.

Objetivo de Javier Milei: que los argentinos gasten los dólares del colchón

En lo que respecta al futuro banqueo explicó que la realidad es que hoy está permitido en Argentina hacer transacciones en dólares. "Este problema lo empezamos a ver, allá por agosto del año 2024 y por eso fuimos al FMI. La idea, entonces, es cómo hacemos para monetizar la economía. En los colchones los argentinos debemos tener 200.000 millones de dólares o 300 mil millones de dólares o 400 mil millones de dólares, según a quién le pregunten que hace la estimación", dijo. Y agregó que eso podría ser una inyección enorme que ese ahorro entre en el sistema, y eso permita un boom de inversión y que Argentina acelere el proceso de crecimiento, tal que en un rango - de 30 a 40 años - Argentina se convierta en una de las máximas potencias mundiales, con la nota de color que dos tercios de esa mejora se podría ver, en el lapso, de 10 a 15 años.

"Para eso es que nosotros estamos motivando la dolarización endógena; justamente para que ese proceso no se vea empastado o retrasado en el tiempo, o que lo haga a menos velocidad. Y el punto es el siguiente: si hoy está permitido hacer transacciones en moneda extranjera, ¿por qué entonces necesitamos avanzar? ¿saben por qué? Porque todo lo que tienen los dólares en el colchón tienen miedo que después dejan los dedos marcados y los vayan a buscar, esa es la realidad", dijo.

En ese sentido, expresó que el Gobierno esta trabajando para que la gente pueda ingresar los dólares adentro del sistema, pueda comprar lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que nadie los vaya a perseguir.

"¿Cuál es el punto?", se preguntó. "Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país; ustedes metieron dólares abajo del colchón porque del otro lado había un conjunto de hijos de puta, delincuentes, que les afanaron con el impuesto inflacionario. No por nada - desde 1935 a la fecha- le quitamos 13 ceros a la moneda y le podríamos sacar 3 ceros más. Es decir podríamos rescalar todo a 1 igual a 1000. Entonces no es esos que esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes, son personas que se escaparon de los delincuentes legales, que son los políticos y ladrón que roba todo el ladrón tiene mil años de perdón", argumentó.

Milei destacó que fue como si la gente se defendió de un chorro y luego fue castigada para seguir premiando el chorro y eso no está mal, y acá se va a ponderar a la gente de bien y por ende van a poder sacar sus dólares sin tener que dejar los dedos marcados, porque fueron dólares ganados honestamente y para evitar que los robaran la basura de los políticos.

Milei explicó además a los presentes que tanto la demanda de dinero como la oferta de dinero van a depender de los parámetros profundos, que son: las preferencias, lo cual está dado; la tecnología, que, salvo que hagan algún supuesto sobre el progreso tecnológico, está dada; las dotaciones, que están dadas; y el sistema de propiedad. Por lo tanto una vez que ustedes especifican el modelo eso es duro como una roca. Es algo granítico y si ustedes no hacen nada, el sistema tiene un conjunto de funciones que solamente depende de los precios.

Por ende, en condiciones normales de presión y temperatura, la demanda de dinero es granítica. Salvo que aparezca un ente siniestro llamado Banco Central. ¿Por qué? Porque, básicamente, reflejan parámetros profundos que no están bajo el control de nadie.

Entonces, esa demanda de dinero real tiene que ser igual en equilibrio en el mercado monetario a la oferta real de dinero, es decir, la cantidad de dinero dividida por el nivel de precios. ¿Y ahí a qué llegamos? Llegamos a la naturaleza monetaria de la inflación.

¿Por qué? Porque si la cantidad de dinero está fija y la demanda está fija, la oferta monetaria dividida por la demanda monetaria les da el nivel de precios.

La inflación, un fenómeno monetario

"Y si ustedes incrementan la oferta de dinero, los precios suben. Es decir, ahí surge la naturaleza monetaria de la inflación: la inflación es, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez, que derivan en una pérdida de poder adquisitivo del dinero", indicó el mandatario.

"Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y les cuento algo: el tipo de cambio es uno más de todos esos precios. Nada de esa burrada que el tipo de cambio determina los precios", agregó.

En relación a la cantidad de dinero, manifestó que "determina los precios, y uno de esos precios es el tipo de cambio. Que es el precio de la moneda extranjera, en el caso del dólar, de Estados Unidos. Esto son cosas muy importantes para tener en cuenta".

En ese contexto, y para no complicarlos, hay toda una discusión sobre oferta monetaria, el nivel de precios. En el fondo viene dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero; y que la cantidad de dinero es lo que llama: "la escala nominal" y conforme yo muevo la cantidad de dinero es como muevo los precios.

Además, dijo: "Eso, si lo extienden, a una economía abierta ustedes pueden decir de la misma manera que yo el precio local lo determino por la oferta monetaria local contra la demanda de dinero local; puedo hacer lo mismo, ¿para quién? Puedo hacer lo mismo, justamente para, por ejemplo, para Estados Unidos".

Y agregó: "Entonces, también va a venir dado por el cociente el precio en Estados Unidos, por el cociente va a venir dado de la cantidad ofrecida de dinero sobre la cantidad demandada de dinero".

¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque, si existe un arbitraje - que se llama Ley del Precio único o, también, extendido a una economía abierta se llama "paridad del poder de compra" , eso significa que el precio local es igual al precio de la moneda extranjera, o sea, el tipo de cambio, el dólar, por el nivel de precios de Estados Unidos.

"Entonces, fíjense que el tipo de cambio queda determinado por el precio local, dividido el precio de Estados Unidos. Y, conforme los precios locales vayan subiendo respecto a los de Estados Unidos, ustedes entonces ahí tendrían motivos para que el tipo de cambio crezca".

"Ahora bien, si yo considero que la demanda de dinero es un factor K, multiplicado por el ingreso nacional -pero que es una fracción del ingreso-, me va a quedar que el tipo de cambio viene determinado por el cociente entre la cantidad de dinero local (lo voy a hacer dividido la oferta monetaria extranjera), por el coeficiente de monetización extranjero sobre el local y por el ingreso extranjero sobre el ingreso local. Es decir, que en la medida que la oferta monetaria - lo voy a hacer ya directamente con el caso de Argentina para que ya pasemos a ver el problema, si en Estados Unidos la oferta monetaria crece más rápido que lo que crece en Argentina, donde la cantidad de dinero está fija,por ende, la variación es cero, eso significa que desde el lado de la oferta monetaria hay presiones a que el tipo de cambio baje", advirtió Milei.

"Si, además, yo recaudó cerca de un tercio de lo que es la base y, además, tengo superávit fiscal, en lugar de estar inyectando pesos no sólo que estoy manteniendo la cantidad de dinero constante, estoy sacando pesos. Entonces, mientras que en Estados Unidos la cantidad de dinero ofrecía sube; en Argentina queda constante o cae. Por lo tanto, eso mete presión a que el tipo de cambio vaya a la baja, es decir, que el dólar caiga y va a caer" expresó Milei.

Además, explicó que eso también genera aumento de la demanda de dinero, y eso lo que hace es que haya presión a la baja en el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos. Ahora tenemos problemas asociados a que estamos creciendo mucho y la economía está muy poco monetizada. La única forma que tiene de monetizar esta economía es forzando.

"Entonces, por estos aumentos en la demanda de dinero que el tipo de cambio se vaya al piso de la banda. Y el problema es que no alcanza con el piso de la banda, y si emito... pasa algo que a mí no me gusta, que es generar inflación. Entonces, mientras todavía haya money overhang remanente, no vamos a tener un problema de estrangulamiento monetario", concluyó Milei.

*Para www.iprofesional.com