El descargo de Wanda Nara después de que la acusaran de provocar a la China Suárez con un posteo

Hace algunas horas, la China Suárez presumió las rosas rojas que le enviaron desde el Galatasaray -el club en el que Mauro Icardi es ídolo- por el Día de la Madre en Turquía.

La reacción de Wanda Nara a esa publicación no tardó en llegar y compartió una foto de los regalos que también le habrían mandado a ella. “Me muero de amor. Rosas Blancas, mis favoritas”, expuso en una historia de Instagram en la que también se podía ver una caja -con la ilustración de un león- y una manta. Para mucho, el posteo tuvo un solo objetivo: mojarle la oreja a la actriz.

La imagen que compartió la mediática generó polémica rápidamente porque Burhan Can Terzi, un reconocido periodista turco, sostuvo que desde el club le aseguraron que no le habían mandado ningún obsequio a la ex del delantero.

Molesta porque hayan puesto en duda lo que mostró en su cuenta de Instagram, Nara salió al cruce y trató de aclarar cuáles fueron los nuevos regalos que le habían llegado.

“Sí, el sillón, la manta y la caja son míos, las flores me llegaron esta mañana”, enumeró en X (ex Twitter) como respuesta a un tuit de @elejercitodelam que dejaba en evidencia que varios de los elementos que acababa de presumir no eran nuevos.

Fuente: TN