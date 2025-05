Omar De Felippe sobre el triunfo: "Hay que agradecer y felicitar a estos chicos"

Central Córdoba sigue haciendo historia en la Copa Libertadores 2025 y en esta oportunidad obtuvo un resultado favorable luego del triunfo por 2 a 1 ante Deportivo Táchira en condición de visitante. Al finalizar el juego, Omar De Felippe analizó el actual momento del Ferroviario.

"Para nosotros era una final, teníamos que tratar de ganar para seguir en el camino de la Copa Libertadores, para un equipo humilde que todo cuesta mucho. Felicito a los jugadores y dirigentes que con lo que tenemos venimos. Es un lindo premio para todos, para la gente e hinchas y para nosotros que es mucho el sacrificio que se hace. Contento por lo logrado", dijo.

En esta sintonía añadió: "Sabía que iba a ser difícil, la expulsión temprana nos dio la responsabilidad del partido y a nosotros a veces nos cuesta poder generar juego y aprovechar la ventaja numérica. Con un hombre más nos costó imponernos, tuvimos muchísimas situaciones de gol que no aprovechamos, pero uno tiene que entender que en este equipo hay muchos chicos que no tienen tantos partidos en primera, que son jóvenes y no entendieron por donde iba el partido, pero no puedo negar que hicieron un esfuerzo tremendo", agregó.

Sobre la actual campaña agregó: "Hay que agradecer y felicitar a estos chicos. Sabemos de nuestras limitaciones y tratamos de que cada uno en el rol que le toque pueda cumplirle al equipo. Es lo que tenemos y hay que mejorar", expresó", puntualizó.

"Los chicos han conseguido resultados impredecibles, no pensábamos que estaríamos primeros, soñábamos con clasificar terceros a la Sudamérica, pero a medida que el torneo comenzó a andar aprovechamos lo que tenemos y vamos con lo que tenemos", añadió.

Por último señaló: "Es algo muy valioso haber logrado esto, histórico e impensado, por eso tenemos que disfrutarlo", cerró el técnico en conferencia de prensa.

Fuente: 442