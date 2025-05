Patricia Bullrich defendió el cobro en hospitales a extranjeros: “Vienen, se atienden y no pagan nada”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la decisión del Gobierno de exigir seguro médico a extranjeros sin residencia legal para ingresar al país, el cobro en los hospitales a extranjeros ya es ley. Además, se limitará el acceso gratuito a la salud pública solo a casos de emergencia o accidentes. “Lo que queremos es que el sistema de salud deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos”, expresó.

En declaraciones al programa Pan y Circo, que conduce Jonatan Viale en Radio Rivadavia, Bullrich justificó la medida por el impacto económico. “Durante 2024, la atención médica a extranjeros representó un gasto aproximado de 114.000 millones de pesos”, remarcó.

“No es justo que se atiendan sin tributar”

“Los servicios que pagan los argentinos no pueden ser utilizados por cualquiera que no tributa en el país, porque eso es injusto”, afirmó. Según la ministra, el sistema debe estar al servicio de quienes aportan. “Vos pagás para tener salud pública, educación, asistencia social. Y vienen los que no pagan y se atienden sin pagar absolutamente nada. Eso no tiene sentido”, advirtió.

Patricia Bullrich también habló del principio de reciprocidad. “¿Cuántos casos tuvimos en Bolivia de gente que no fue atendida y terminó muriéndose? Nosotros no vamos a hacer eso. En emergencias se atiende. Pero la plata de los argentinos la tenemos que cuidar”, dijo.

Exigirán seguro médico a quienes ingresen como temporarios

La nueva política incluye controles más estrictos. Quienes entren como residentes transitorios o temporarios deberán contar con cobertura médica. Si no la tienen, no podrán ingresar. El objetivo, explicó Bullrich, es evitar abusos y ordenar el sistema.

“No se trata de cerrar el país. Queremos ser un país que reciba ciudadanos del mundo que vengan a trabajar, desarrollarse, poner su negocio, vivir su vejez en la Argentina. Pero con reglas claras”, aclaró.

Las declaraciones generaron repercusiones en redes y sectores políticos. Mientras algunos respaldaron la medida, otros cuestionaron si afectará el acceso a derechos básicos. Patricia Bullrich fue tajante: “Esto no es discriminación. Es sentido común. Cuidamos lo que es de todos”.

Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei busca limitar el uso del sistema de salud argentino a quienes residan legalmente en el país y contribuyan con sus impuestos. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Acá tampoco puede seguir pasando”, cerró la ministra.

Con información de www.elintransigente.com