Coober Pedy: la extraña ciudad australiana donde todos viven bajo tierra y que inspiró a Mel Gibson y Tina Turner

En Australia existe una ciudad llamada Coober Pedy que parece sacada de una película y que, sirvió como locación, en 1985, de Mad Max Beyond Thunderdome, con Mel Gibson, Tina Turner y un equipo de cineastas instalado en el pueblo minero.

Este lugar, con reminiscencias de otros planetas, salpicado de montículos de piedra de color rojizo, resultado de años de extracción de ópalo, era el territorio australiano ideal para la película post apocalíptica de George Miller.

Ese mismo paisaje, por no hablar del atractivo de encontrar un ópalo caro, ha atraído a la gente durante años. También ha obligado a los habitantes de la ciudad a pasar a la clandestinidad y tener una vida muy especial.

Coober Pedy: la ciudad australiana donde sólo se puede vivir bajo tierra

"La gente viene aquí para ver las cosas de otra manera", Robert Coro, director general del Desert Cave Hotel de Coober Pedy, en el sitio web del establecimiento que tiene varias habitaciones situadas bajo tierra, como muchos otros edificios de la ciudad. "Es ese tipo de mentalidad aventurera lo que atrae a la gente aquí en primer lugar", explica Coro.

Nada en Coober Pedy es para las personas que les altera el clima. Para empezar, hace mucho calor. En verano, las temperaturas pueden llegar a los 50 grados a la sombra, siempre que se encuentre un árbol lo suficientemente grande para estar debajo.

Antes de que la ciudad aprobara una iniciativa de plantación de árboles para animar a los residentes a plantar semillas por la ciudad, el árbol más alto era una escultura construida con trozos de metal y chatarra.

Incluso el césped se considera una mercancía en Coober Pedy, donde el campo de golf local con un terreno completamente hecho de tierra árida, sólo funciona por la noche y tiene alfombras de césped para que los jugadores hagan sus primeras jugadas.

Desde su fundación, en 1915, después de que un adolescente descubriera allí piedras preciosas de ópalo, la ciudad ha sido la zona cero de la minería de este codiciado mineral.

De hecho, se calcula que el 70% de la producción mundial de ópalo está vinculada a la Coober Pedy, lo que le ha valido el título de Capital Mundial del Ópalo, y la mayoría de sus 3.500 habitantes trabajan en la industria del ópalo.

Uno de los últimos hallazgos ha sido un conjunto de perlas opalinas que datan de hace más de 65 millones de años, pero la ciudad también ofrece otros tipos de tesoros enterrados.

En lugar de trasladarse a un lugar más fresco, los primeros habitantes de la ciudad aprendieron a adaptarse al entorno infernal. Para subsistir encontraron inspiración en el mismo suelo que pisaban.

Los resistentes mineros hicieron lo que mejor sabían hacer y cavaron agujeros en las laderas para construir viviendas subterráneas o "dugouts".

En la actualidad, cerca de la mitad de la población vive en dugouts donde la temperatura se mantiene constante y es mucho más amable que en el exterior.

La vida en las viviendas subterráneas de Coober Pedy

En busca de alivio del calor -y de las frías noches de invierno del desierto-, los habitantes siguieron construyendo bajo tierra.

El resultado es una comunidad subterránea que incluye museos subterráneos como el Museo y Mina de Ópalo de Umoona, antiguo establecimiento situado junto a la calle principal de la ciudad.

También hay iglesias como la Iglesia Ortodoxa Serbia, cuyas paredes de arenisca están decoradas con tallas de santos.

"Lo bonito de vivir bajo tierra es que es muy tranquilo y silencioso", contó a medios locales Christine Antoau. "No hay movimiento de aire ni ráfagas y, como no hay ventanas ni luz natural, se consigue un sueño nocturno muy tranquilo".

A lo largo de los años, los habitantes de Coober Pedy se han vuelto expertos en construcción de sus propias viviendas subterráneas, creando casas subterráneas personalizadas que van más allá de una o dos habitaciones y se convierten en extensos laberintos que se extienden como telas de araña.

"La gente esculpe sus propias estanterías en las paredes de arenisca", explicó a la tv australiana, Michelle Provatidis, alcaldesa de Coober Pedy y propietaria de la joyería Michelle's Opals Australia. "Incluso conozco a alguien que tiene una piscina subterránea en su casa".

Sin embargo, no es sólo lo que ocurre bajo la superficie lo que hace que Coober Pedy sea tan singular. Por encima de la tierra, hay indicios de las fuertes raíces mineras de la ciudad y excentricidades a cada paso.

Por ejemplo, en el autocine de Coober Pedy, la dirección pide a los clientes que dejen los explosivos en casa, mientras que los carteles de la ciudad advierten a la gente de que tenga cuidado con los agujeros sin marcar, restos de anteriores excavaciones de ópalo.

Incluso el fino velo de polvo rojo que se deposita en las carreteras, los coches y los edificios es un recordatorio constante del extraño encanto de Coober Pedy. De algo no hay duda, no existe ningún otro lugar como éste en la Tierra, ni debajo de ella.

Fuente: Clarin