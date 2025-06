En los paraísos secretos de Pipa, Brasil, te esperan playas vírgenes y aventuras

Las playas más hermosas te esperan.

Praia de Pipa no es una única playa, como su nombre indica, sino la entrada a un grupo de hermosas playas repartidas por la costa de Rio Grande do Norte. Praia do Amor, con el mar más agitado, es una playa tradicional para practicar surf en el pueblo. Es posible llegar a esta increíble playa de dos maneras: durante la marea alta, el camino se realiza a través de las escaleras excavadas en el acantilado, y durante la marea baja, los visitantes pueden llegar caminando por la arena.

Praia do Centro se destaca por la formación de hermosas piscinas naturales durante la marea baja. Desde allí salen paseos en lanchas rápidas hacia Baía dos Golfinhos, un lugar mágico, donde los delfines reciben a los visitantes con saltos y acrobacias. La Bahía es también un lugar propicio para la práctica de caminatas y deportes como raquetbol, surf y kayak.

La Praia do Madeiro, con acantilados cubiertos del verde del bosque autóctono, casi intacto, presenta un aspecto que recuerda más bien al de un decorado de película. El lugar es perfecto para practicar deportes acuáticos como el stand up paddle.

Fuente: vititbrasil.com