Convencionales del PJ escucharon a dirigentes de gremios estatales

Diez de los doce convencionales constituyentes de Más para Santa Fe se reunieron en la sede del Partido Justicialista con veintitrés dirigentes de organizaciones gremiales ligadas al Estado santafesino para conocer los temas que consideran deberá contener la futura Constitución santafesina.

Juan Monteverde explicó que la reunión significó el inicio de la segunda etapa de la Constituyente de la Gente, cuya primera etapa fue en ciudades de la provincia para temas transversales de cada región y ahora es con temas específicos de cara al 14 de julio cuando se inicie la reunión. El miércoles próximo será el turno de organizaciones que trabajan con personas con discapacidades.

"Nuestro objetivo es abrir el debate para discutir los problemas de la sociedad y no sólo la reelección del gobernador", remarcó Monteverde quien oficia de vocero del bloque e incluso fue designado junto al senador Rubén Pirola para buscar un acercamiento con el gobierno o con Unidos de cada a la Constituyente.

Al término de la reunión, Monteverde y Pablo Corsolini hablaron con El Litoral sobre la decisión de sentarse con distintos sectores de la sociedad. "Cuando termine la Convención, queremos que sirva para saldar la distancia entre la sociedad y la política. Por eso la condición fundamental es escuchar a todos porque si los dirigentes siguen hablando únicamente de sus problemas, es lógico que la gente no quiera ir a votar", dijeron en referencia a la escasa participación tanto en las seis elecciones locales realizadas este año, entre ellas la santafesina.

A la sede del PJ, en calle Crespo llegaron representantes de ATE, UPCN, AMSAFE, SADOP, ASSA, Judiciales, FESTRAM, Municipales, AMRA, Siprus, como también de CGT y CTA. Monteverde sostuvo que "tanto el gobierno provincial como nacional, buscan quitar derechos, incluso buscaron en los sindicatos a un enemigo perjudicando directamente a los trabajadores del Estado".

A la reunión de ayer no llegaron el diputado nacional Diego Giuliano que tenía convocatoria en el Congreso y Alejandra Rodenas. "Estamos cerrando núcleos de acuerdo entre nosotros", acotó Monteverde.

En charla con El Litoral insistió en cuestionar al gobierno provincial por no dar hasta el momento institucionalidad a la discusión sobre la reforma. "El gobernador sigue en su tesis de no hablar con nadie, ni con la oposición ni con la sociedad" y contrapuso esto al intento del socialista Miguel Lifschitz de reformar la Constitución realizó los diálogos para la reforma.

"Cómo la gente va a ir a votar si no se la convoca a los debates importantes", se queja. "El debate de la reforma es una gran oportunidad para saldar la deuda con la sociedad" justifica las reuniones.

"La primera reunión con dirigentes gremiales es un mensaje político de empezar con los trabajadores, trabajadores organizados que están siendo víctimas de un ataque frontal, de un clima de época" dijo el actual concejal de Rosario.

Mencionó que uno de los ejes planteados por los gremios fue la necesidad de proteger el régimen jubilatorio santafesino y defender la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones a Anses. Nosotros propusimos en la campaña llevar con rango constitucional el 82% móvil", recordó. Se detuvo en marcar las disidencias en Unidos sobre este tema ante algunas declaraciones de dirigentes del Pro contrarios a mantener la Caja en la provincia. "Hay que estar atentos en este tema", advirtió.

Mencionó que se habló de salud y educación pública y la posibilidad de colocar una cláusula que impida la concesión de servicios públicos como electricidad o agua. "Hay un núcleo muy fuerte que tiene que ver con el modelo de provincia y para nuestra concepción política, la palabra de los trabajadores en ese modelo es fundamental".

Monteverde señala que "todos queremos un estado eficiente porque un estado eficiente es un estado que llega a más gente. Ojo con el clima de época" y dijo cuidad el proceso para evitar que se termine con una Constitución peor a la actual. "Hay un principio del derecho que es la progresividad de los derechos; no podemos ir para atrás".

El convencional electo habló de los nuevos derechos a sumar al texto constitucional y no dejó de mencionar sectores que son prácticamente desechados por las políticas del gobierno nacional. "Todos los huecos que va dejando el gobierno de Milei, nadie los va barajando. Son temas muy sensibles que hoy tampoco está teniendo eco en la política". Aclaró el dirigente que el sector "no está dispuestos a dejar tirado a nadie. Este modelo, este clima de época está dejando mucha gente al costado del camino. Hay mucha gente que la está pasando mal, angustiada y y la política no la está mirando. Está en otra discusión. Queremos dar un contramensaje. Nosotros no vamos a dejar solo a nadie".

Escuchar

"Estamos preparándonos, escuchando a todos los sectores de la sociedad, ambientalistas, ruralistas, referentes de Derechos Humanos y Diversidades, cooperativistas, pueblos originarios. Queremos dar debate a todo, para tener una realidad política más madura que pueda escuchar lo que venimos a proponer", dijo Jaquelina Balangione.

De Calvo

El senador Alcides Calvo, convencional electo, dio cuenta en redes de la reunión con los veintitrés dirigentes gremiales estatales "con la intención de sumar voces e ideas de cara a la reforma constitucional".

Señaló que además que la dirigente del dpto Castellanos, Bárbara Chivallero, formó parte de la reunión de los equipos técnicos que realizan un estudio en profundidad del reglamento a utilizar en la convención.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.