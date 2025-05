Confirman en Francia que PSG quiere comprar a Franco Mastantuono: “Hay conversaciones”

Franco Mastantuono es una de las joyas de River que no solo se consolidó como una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo, sino que además despertó el interés de Lionel Scaloni para la Selección argentina.

En medio de su destacado presente en el club de Núñez, los rumores de una transferencia al fútbol europeo se intensifican a medida que se acerca la apertura del libro de pases de verano en ese continente. A propósito, una información comenzó a circular cada vez con más fuerza: Luis Campos, director deportivo del PSG, ya inició contactos para ficharlo.

Según informó Florian Plettenberg, periodista especializado en mercado de pases de Sky Sports, el club parisino quiere al juvenil del Millonario.

“PSG entró en la carrera por el talentoso Franco Mastantuono. Está en la lista de candidatos y ya se han iniciado conversaciones. Luis Campos es un gran admirador suyo. El volante de 17 años tiene contrato con River hasta 2026″, reveló el periodista en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Cuánto es la cláusula de Franco Mastantuono

El valor de su cláusula es de 46 millones de dólares y tiene contrato con River hasta diciembre de 2026. El 23 de agosto de 2023, Franco firmó su primer contrato profesional.

Inicialmente, la cláusula era de 30 millones, pero con la segunda renovación se elevó a 46 millones.

La postura de River frente al interés por Franco Mastantuono

Stefano Di Carlo, secretario general de River, fue contundente cuando le preguntaron hace algunos meses en ESPN por el futuro de la joya del Millonario.

“Se va a quedar todo el año, eso es una certeza”, confirmó. River no piensa negociar a Mastantuono en el 2025, sumado a que hasta que no cumpla 18 años no podría emigrar a Europa. Y en caso de haber interesados, solo se sentarán a hablar por el valor de la cláusula de salida.

