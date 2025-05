La reacción de Eva Bargiela cuando la acusaron de ningunear a su suegra Carolina Baldini de un video familiar

Eva Bargiela rompió el silencio y contó por qué no aparece su suegra, Carolina Baldini, en el video con el que anunció que está esperando un hijo junto a Gianluca Simeone.

“Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros estábamos en Madrid y como que pensamos en realmente compartir con las hermanitas de Gianluca y los que están en España porque nos venimos para Argentina y los que están allá no van a poder ser parte de ningún momento especial”, comenzó diciendo la modelo en diálogo con Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América).

Luego, indicó que el futbolista fue el que creo el grupo de WhatsApp con las personas que iban a participar del video, y no incluyó a su mamá. “El grupo para llamar lo armó Gianluca desde su teléfono. No digo que no la quiso involucrar, Caro estaba en la feria de Sevilla, y a veces los hombres no piensan tanto como pensamos las mujeres. Le pregunté ‘¿por qué no pusiste a tu mamá?’ y me dijo ‘para no molestarla, porque estaba en la feria‘“, sostuvo.

“Caro no estaba ahí y va a estar en un montón de otros momentos. En un baby shower en Argentina va a estar Carolina y la otra parte de la familia no va a poder estar. Mi otra hermana tampoco está en el video porque estaba trabajando”, se justificó.

Consultada sobre si “La Chola” se enojó por no haber sido incluida en el video, la exesposa de Facundo Moyano sentenció: “Por lo menos no me dijo nada a mí, que sé yo si le dijo algo a Gianluca o no. Pienso que se le dio más dimensión de la que realmente tiene”.

Fuente: TN