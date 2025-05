Fuerte respaldo a 39 fiscales subrogantes para toda la provincia de Santa Fe

La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de 39 fiscales subrogantes para toda la provincia tras cumplir los plazos de entrevistas y con dictámenes de amplia mayoría de la Comisión de Acuerdos. Los dos diputados del Frente Amplio por la Soberanía se abstuvieron de votarlos por cuestionar el decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que regla el funcionamiento del actual Consejo de la Magistratura.

En la lenta votación, pliego por pliego, solo hubo voto negativo de Somos Vida a la postulación de Luis Lagiola, postulado para Venado Tuerto.

La reunión de Senadores y Diputados tuvo por escenario el recinto de la Cámara Baja y fue encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia. La Comisión de Acuerdos, ahora presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini elaboró los respectivos dictámenes tras haber entrevistado el miércoles a todos los postulantes.

"Nuestro Frente no acompañará ninguna postulación de fiscales, jueces o defensores mientras esté vigente el decreto 659/24 donde el gobernador Pullaro puso en marcha un nuevo Consejo de la Magistratura" anunció Fabián Palo Oliver. Aclarando que no había cuestionamientos personales a los nombres, el legislador señaló que el decreto "viola estándares de la Corte Suprema de Justicia sobre el funcionamiento del Consejo".

Palo Oliver cuestionó que el nuevo decreto establezca que no haya orden de mérito en los concursos y que las listas se elaboren por orden alfabético por lo que se deja de lado el mérito y la preparación.

Uno por uno

Los pliegos votados y los respectivos lugares donde irán los fiscales son los siguientes:

Santa Fe (3 fiscales): Vivian Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Montegrosso

Rafaela (4 fiscales): Analía Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Odriozola y Adrián Soria

Reconquista (4 fiscales): Leandro Aguilar, Elizabet Aguirre, Luciana Chiavarini y Sebastián Galleano.

Venado Tuerto (6 fiscales): Lorena Arcangioli, Larisa Barucca, Luciana Del Grecco, Luis Lagiogia, Ana Stampella y Débora Valentin.

Rosario (22 fiscales): Ivana Addoumie, Mercedes Banchio, Leonardo Barucca, Amílcar Bernardi, Alejandro Caron, Georgina Cherara, M. Manuela Dalcol, Ernesto Ducasse, Agustina Fertitta, Mariela Gusso, Ignacio Hueso, M. Cecilia Marcolin Loberse, Ramiro Martínez, Pol Moutin, Juan Pablo Oggero Gentinetta, Carla Ranciari, M. Laura Riccardo, Nicolás Rolón, Martín Sanguinetti, Franco Tassini, Antonela Valente y Victoria Vigna.

Antes, en sesión conjunta, las Cámaras de Senadores y Diputados ratificaron la remoción de Aldo Gerosa oportunamente votada. Sobre este tema, legisladores votaron favorablemente el dictamen de la Comisión de Acuerdos que aconsejaba rechazar por declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ex fiscal contra la resolución que lo sacó del MPA.

Senadores y Diputados resolvieron el 20 de marzo la remoción de Gerosa por la causal de mal desempeño de sus funciones. Fue al aprobar el dictamen emitido por la misma Comisión en el marco del procedimiento para la Gestión de Denuncias y Remoción de Trámites iniciado al entonces funcionario del MPA de la cuarta Circunscripción Judicial.

Mecanismo excepcional

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial dela Provincia de Santa Fe reiteró su permanente demanda en cuanto a la necesidad de cobertura de las distintas vacantes que desde largo tiempo existen en el sistema de justicia.

Aclaran que "la subrogancia constituye un mecanismo excepcional aplicable, principalmente, en el caso de vacantes transitorias y no puede constituirse en una regla de aplicación generalizada para los nombramientos en el Poder Judicial, atento a que genera una situación de precariedad que conspira contra la necesaria independencia que deben revestir los operadores del sistema".

El Colegio brega "por un inmediato cambio de esta política debiendo restablecerse la regla de la cobertura mediante designaciones definitivas en los cargos que ostentan vacantes de tal carácter".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.