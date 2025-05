"Sin un país competitivo la industria no es sustentable"

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, reiteró la necesidad de trabajar con todos los sectores en mejorar la competitividad de la economía argentina para salir del estancamiento económico en el que se encuentra, insistió en la necesidad de "equilibrar la cancha" para que quien produzca en Argentina lo haga en las mismas condiciones que cualquier empresario del mundo, y criticó con énfasis el sistema impositivo que, entre otras cosas, "cobra impuestos a la exportación, una locura que no sucede en ningún país del mundo".

"Tenemos que trabajar en la competitividad, no puede ser que en Argentina todo cueste el doble. El transporte cuesta el doble, la logística cuesta el doble, el costo laboral es el doble, y no por lo que cobra el trabajador sino por regulaciones absurdas. Todas las partes, empresarios, Estado, sindicatos, tenemos que trabajar para hacer una industria más competitiva, porque de lo contrario no va a haber salida", le dijo el titular de la UIA

Rappalini estará este viernes en la ciudad de Rosario, donde será recibido por el gobernador, Maximiliano Pullaro y parte de su gabinete, y se reunirá en la sede de la Federación Industrial de Santa Fe con empresarios de la provincia, acompañado por el presidente de la entidad, Javier Martin, y la comisión directiva.

"Vamos a plantearle al gobernador la preocupación que tiene el sector de la maquinaria agrícola, que es muy importante en la provincia, por las consecuencias del decreto que flexibiliza las condiciones para poder importar maquinaria usada y también queremos hablar sobre el proceso de la licitación de la Hidrovía", expresó el titular de la UIA.

Respecto del estado de la industria después de un 2024 muy difícil, Rappallini dijo que el país tiene dispares realidades productivas, con algunos sectores a los que les está yendo mejor que a otros, que aún no se han podido recuperar. Este último caso es el de la construcción y la metalmecánica, afectadas por el freno de la actividad.

Más adelante, Rappallini coincidió con el titular de Fisfe, Javier Martin, tanto en destacar algunas políticas del gobierno nacional como la reducción de la inflación, las tomadas para bajar el costo argentino y reducir el déficit fiscal, como también en la necesidad de que se dicten políticas productivas que apuntalen el sector para que producir en Argentina vuelva a ser un buen negocio.

En este sentido puso como ejemplo a Brasil que, en los últimos 20 años, hizo una reforma laboral para modernizar la legislación, invirtió miles de millones de dólares en infraestructura, reformó el sistema impositivo y el sector financiero para ponerlo en sintonía con el sector productivo, y desarrolló un programa de formación técnica que capacitó a 80 millones de brasileños. "Eso es hacer política industrial y nosotros no hicimos nada de eso en los últimos 20 años. Eso es lo que hace falta hacer", enfatizó.



Contrato productivo

Uno de los pilares sobre los que viene insistiendo el titular de la UIA desde antes de hacerse cargo de la entidad es en la necesidad de construir un nuevo contrato productivo que, explica, apunta a bajar con urgencia el costo argentino y eliminar las distorsiones que tienen las cadenas de valor para recuperar competitividad, porque cualquiera de estas encarece entre un 20 y un 25 el costo de un producto comparado con México y Brasil. "Si no conseguimos viabilizar reformas que las corrijan no habrá inversiones", advierte.

Finalmente, destacó que lo que la Unión Industrial viene pidiendo no es proteccionismo sino una mejora de la competitividad a través de distintas medidas, en las que el tipo de cambio es uno de ellos, pero donde también están el sistema impositivo, la legislación laboral, la infraestructura y la logística, entre otros puntos

"Estados Unidos lo está entendiendo. Trump ha dicho que quiere que su país sea el más barato para producir. Paraguay ha hecho lo mismo con la ley de Maquila y Uruguay con las zonas francas, para que quienes producen paguen los mismos impuestos que quienes producen en el exterior, los pone en la misma situación. Somos un sector transable, el 90% de nuestros productos compite con los de otros países, si no nos igualan la cancha nos quedaremos afuera", dijo Rappallini.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.