Toto Caputo: "Me encantaría bajar las retenciones hoy, pero les pido paciencia porque les demostramos que lo estamos haciendo"

El resumen de la noticia

Intervención de Luis Caputo: El ministro de Economía abordó la complicada realidad económica del país y las preocupaciones del sector agro.

Deuda con el campo: Caputo reconoció el impacto de las retenciones en las exportaciones agropecuarias, reflejando las demandas de reducción impositiva del sector.

Falta de acción inmediata: Su llamado a la paciencia ha generado frustración entre los productores ante la urgencia de alivio fiscal.

Retenciones como tema delicado: La promesa de reducir las retenciones choca con la real presión económica que enfrentan los agricultores.

Urgencia en el sector: Figuras del agro, como Carlos Castagnani, piden la eliminación definitiva de las retenciones para impulsar la producción y competitividad.

Burocracia y restricciones: La necesidad de nuevos controles puede complicar aún más el acceso a financiamiento, en lugar de facilitarlo.

Conclusión: Es crucial que el diálogo se traduzca en acciones concretas para aliviar la carga fiscal en el agro; la paciencia no es suficiente ante problemas urgentes.

En la reciente intervención de Luis Caputo, ministro de Economía, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, pudimos atisbar la compleja realidad económica que enfrenta el país, y las inquietudes de sectores vitales como el agro. Sin duda, la disertación del ministro plantea un análisis tanto de las medidas implementadas como de los retos venideros, pero también revela una falta de claridad en el rumbo a seguir.

Caputo mencionó que "tenemos una deuda con muchos, sobre todo con el campo", refiriéndose al impacto de las retenciones en las exportaciones. Esto pone de manifiesto una situación que hemos escuchado reiteradamente: el clamor del sector agrario por la reducción de impuestos que consideran asfixiantes. Sin embargo, la respuesta del ministro, que incluye una petición de paciencia, deja entrever una falta de acción inmediata que muchos en el campo ven como una frustración más que como un alivio.

Es innegable que las retenciones y la carga impositiva son temas delicados. Mientras el ministro asegura que la reducción de las retenciones es un objetivo, también nos recuerda que "no puedes resolver 20 años de manejo en uno". Este tipo de declaraciones, aunque comprensibles desde una perspectiva de planificación a largo plazo, pueden no resonar con los productores que ven sus márgenes de ganancia erosionados día tras día. La promesa de un futuro mejor no sostiene la presión inmediata que el agro enfrenta.

El reclamo durante la Jornada Nacional del Agro, claramente articulado por figuras representativas del sector como Carlos Castagnani, enfatiza la urgencia de eliminar las retenciones de manera definitiva, no solo como una cuestión de justicia económica, sino como un paso esencial para estimular la producción y garantizar la competitividad en un contexto global adverso. Esta necesidad de simplificar el panorama fiscal parece no estar alineada con el mensaje del ministro, quien sugiere que el crecimiento del país facilitará una mejor situación para el sector. Pero la realidad es que el crecimiento es una expectativa, no un hecho inmediato, y eso deja a los productores en una posición precaria.

Además, la conversación sobre la burocracia y las restricciones que existían bajo el viejo régimen de control, donde el Estado operaba desde un lugar de desconfianza, provoca una reflexión crítica. La promesa de un nuevo enfoque que facilite el acceso al dinero y fomente la circulación de la economía es, en teoría, una aspiración noble. Sin embargo, cada vez que se menciona la necesidad de nuevos sistemas de control como la "ganancia simplificada", se vuelve a encadenar al productor con un marco regulatorio que puede resultar confuso y restrictivo.

En resumen, aunque los esfuerzos del ministro Caputo por establecer un diálogo con el sector agropecuario son dignos de reconocimiento, es esencial que estos diálogos se traduzcan en acciones concretas y medibles. El campo necesita respuestas inmediatas, no solo promesas de soluciones futuras. Si el gobierno realmente desea fortalecer la producción agropecuaria y garantizar el desarrollo del país, es momento de romper con la inercia y dar pasos decisivos hacia la eliminación de las retenciones y la simplificación de la carga impositiva. Mantener la paciencia como única respuesta ante problemas acuciantes no es sostenible.