Después de 20 años de relación, Emilia Attias anunció su separación del Turco Naim en mayo del año pasado. Seis meses después, blanqueó su noviazgo con el economista Guillermo Freire y, a poco de cumplir un año de relación, habló sobre la posibilidad de agrandar la familia y volver a ser madre.

La actriz es madre de Gina de 9 años, junto a su expareja, quien se destaca por ser una gran cómplice de su madre, y juntas comparten viajes y aventuras.

Emilia Attias fue contundente sobre tener hijos con Guillermo Freire: 'No me cierro a esa posibilidad'

En noviembre de 2024, Emilia Attias confirmó su noviazgo con el economista Guillermo Freire, después de separarse del Turco Naim, quien fue su pareja por casi 20 años y padre de su hija. A siete meses de estar juntos y más enamorados que nunca, la artista se expresó sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

“Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos”, expresó sobre el presente de la pareja en una entrevista.

En esa misma entrevista, la ex Casi Ángeles reveló cómo se siente respecto a la posibilidad de agrandar la familia con su novio. “Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así”, contó.

“Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadio”, agregó y dejó ver que puede convertirse en un plan a futuro, pese a que aún no es algo que ambos deseen.

Además, aprovechó la oportunidad para confirmar la excelente relación que tiene con su hija y como lleva la maternidad de una sola niña. “Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, reveló y, además de sorprender, demostró que la relación con su novio continúa avanzando de la mejor manera, pese al poco tiempo que llevan juntos.

Emilia Attias demostró estar más enamorada que nunca de su pareja, Guillermo Freire, y dejó abierta la puerta a la posibilidad de agrandar la familia y sumar un nuevo integrante a su vida, la del economista y su hija Gina, quien, hasta ahora, es hija única.

Fuente: caras.perfil.com