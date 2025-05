La reacción de Mica Vázquez tras conocer que Fernando Gago y Verónica Laffitte esperan un hijo

Este jueves, Fernando Gago confirmó que será papá por primera vez junto a su pareja Verónica Laffitte, y mientras la noticia recorría los portales, su ex, Mica Vázquez, sorprendió con una inesperada publicación en Instagram que fue leída por muchos como una sutil reacción al anuncio.

La actriz y conductora compartió en sus historias una foto de un plato de sopa de tomate y otro con carne, zanahorias baby y masa de hojaldre, acompañada de la frase:“Con ustedes, segunda clase de cocina. #Chef”.

La imagen, aparentemente inocente, no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes recordaron su pasado con el actual DT y buscaron señales ocultas detrás del posteo.

COMO FUE EL ROMANCE DE FERNANDO GAGO

Mica Vázquez y Fernando Gago vivieron una intensa historia de amor durante cuatro años, etapa en la que convivieron en Madrid. Sin embargo, la ruptura no fue en los mejores términos. En 2022, la actriz recordó en el programa PH, Podemos Hablar:“Yo estaba totalmente enamorada de él, pero me separé porque me cagó con media Argentina, medio Europa”, lanzó con ironía, dejando en claro el dolor que le causó la infidelidad.

“Estuvo un ratito con las dos antes de casarse”, agregó, haciendo referencia a Gisela Dulko, con quien el exfutbolista se casó posteriormente.

Aunque con el tiempo buscó bajar el tono de sus declaraciones, Mica reconoció que fue víctima de infidelidades y que habló en contextos donde se sintió cómoda. En Socios del espectáculo, aclaró:“Para mí, de verdad, prescribió mi historia con Fer. Pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero”, expresó con madurez.

Sin embargo, también se mostró sorprendida por el revuelo que generaron sus dichos:“No es que hablé después de quince años, simplemente nunca había ido a un programa a contar esa historia”, explicó.

Fuente: ciudad magazine