Olivares y Bastia allanan el camino para la autorización a emitir deuda

Los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia, estuvieron reunidos dos horas con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para tratar los dos mensajes donde el Poder Ejecutivo solicita autorización para tomar endeudamiento externo ante los mercados de Nueva York (mil millones de dólares) y la CAF (150 millones).

La reunión de comisión fue a puertas cerradas para la prensa. Tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores destacaron el marco cordial en que transcurrió el encuentro donde los ministros dieron el marco político y económico para la emisión y, el justicialismo, especialmente a través de Walter Agosto y Lucila De Ponti, marcó diferencias sobre el monto y la oportunidad de la emisión.

"Hemos hecho planteos de aspectos que no compartimos" señaló Agosto al retirarse de la reunión, planteos expuestos en un pedido de informes presentado semanas atrás y sobre el que discurrió parte de sus preguntas. "La reunión fue fructífera" definió aunque entiende que el monto requerido no es necesario hoy para la provincia.

La semana próxima no habría sesiones en las cámaras y seguirán las conversaciones entre oficialismo y oposición tanto en Legislatura como en Casa Gris.

Agosto y De Ponti, en cambio, tuvieron una mirada positiva sobre el crédito con CAF para infraestructura especialmente por monto y tasas. No obstante, la segunda pidió que también haya aporte de privados que se verán beneficiados con las obras de infraestructura en la zona portuaria del sur santafesino.

"Estamos a disposición de todas las consultas" señaló Olivares al retirarse de Legislatura. "En juego está la necesidad de saldar una deuda social y productiva, tomando financiamiento, estamos pagando muchas deudas con el aparato productivo y deuda social", acotó el ministro que insistió en que las obras a financiar son obras a licitar en el futuro y no para pagar las que están en marcha, que, acotó, tienen financiamiento previsto.

A la hora de precisar obras a ejecutar mencionó que serán estratégicas: nuevas rutas, extensión de gasoductos especialmente para llegar a localidades con necesidades industriales; culminación del hospital zona sur de Rosario, alcaidía de Rafaela y la continuidad de las obras abandonadas por Enhosa en Santa Fe y Rosario por el tema agua potable, entre otras. "Nada está cerrado" agregó Olivares para recalcar que en el sistema democrático no le da la verdad a un solo, por eso es importante escuchar a los representantes de los territorios de la provincia. "No hay lista de felicidad" se dijo tanto de boca de legisladores como de funcionarios.



"Hemos hechos los mejores esfuerzos, los resultados no dependen de uno; hay razones suficientes, de mérito, que hemos expuesto y esperemos que sea atendible por parte de la Cámara. Vinimos a allanar un paso que siempre da Diputados que es pedir informes y vinimos a acortar los tiempos para informar de primera mano" resumió Olivares sobre el alcance del encuentro.

Los dos mensajes del Poder Ejecutivo ingresaron el pasado jueves a Diputados tras la votación unánime del Senado en ambos temas. Fueron girados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que convocó a la reunión de la víspera y ahora debería dictaminarlos el 12 de junio, fecha en que volvería a sesionar la Cámara Baja.

"Nos vamos con más información que la que teníamos" destacó De Ponti. "Estamos preocupados porque el monto de endeudamiento es alto y en el Presupuesto actual hay autorización para endeudar a la provincia en hasta 400 millones de dólares. Estaríamos cuadruplicando el endeudamiento" agregó la dirigente del Movimiento Evita sin adelantar cómo votará el interbloque justicialista. "La decisión afecta a los próximos gobiernos, a las próximas décadas", insistió.



UCR - PS

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se demoró algunos minutos debido a que poco después del mediodía, en dependencias del Senado hubo una reunión bilateral entre dirigentes radicales y socialistas con mirada sobre el funcionamiento de la futura convención constituyente.

El encuentro tuvo por escenario la oficina del senador Felipe Michlig, presidente del comité provincial de la UCR. La delegación socialista la encabezó el diputado Joaquín Blanco, titular provincial del partido. El primero estuvo acompañado por Fabián Bastia, Julián Galdeano y Diego Maciel. Blanco cruzó el pasillo hacia el Senado con Pablo Farías, Mariano Cuvertino y Varinia Drisun.

Las dos partes dicen que fue una reunión positiva y que venía siendo programada desde días atrás. Unidos volverá a reunirse la semana próxima para cerrar el proyecto de reglamento interno de la convención y definir autoridades en la próxima convención donde se perfila el senador Michlig como presidente del cuerpo, aunque a su lado niegan que la decisión haya sido adoptada.

