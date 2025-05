Oposición en Diputados: fragmentación, desconfianza y la última oportunidad para mostrar fuerza

Fragmentación opositora: Los bloques opositores en Diputados (UP, EF, Democracia, CC) no logran coordinarse y siguen sin marcarle agenda a La Libertad Avanza.



Fallas en el quórum: La última sesión fracasó por ausencias internas y desacuerdos sobre temas como la designación de Juan Forlón en la AGN.

Internas expuestas: Encuentro Federal sufre divisiones internas (los cordobeses actúan como bloque propio) y la Coalición Cívica rechaza ciertas votaciones.



Críticas internas: Diputados opositores ironizan que pasaron de ser un potencial "Grupo A" a un "Grupo Pero", por su falta de eficacia política.



Temario repetido: La próxima sesión incluye el mismo temario anterior, con la única novedad de la Ley de Emergencia en Discapacidad.



Comisión $Libra como foco: Se intenta forzar en el recinto la votación por la presidencia de la comisión de fondos del blanqueo, con estrategias cruzadas entre PRO y la oposición.



Cálculos ajustados: La oposición cree poder alcanzar entre 131 y 134 diputados presentes, aunque LLA ya moviliza llamados a gobernadores para frenar la avanzada.



Última oportunidad: Diputados advierten que el tiempo se agota con las elecciones provinciales y las campañas cerca. Si no logran ordenarse ahora, podrían no tener otra chance.

La Cámara de Diputados vuelve a ser escenario de tensiones, frustraciones y negociaciones contrarreloj. Los bloques opositores intentan reagruparse para llegar al próximo miércoles con acuerdos mínimos que les permitan alcanzar un triunfo legislativo que, hasta ahora, les resulta esquivo. Sin embargo, los tropiezos internos, las desconfianzas cruzadas y las estrategias inconexas los mantienen lejos de ese objetivo.

“La oposición no gana ni impone agenda”, reconocen, puertas adentro, en los bloques de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), Democracia y la Coalición Cívica. La falta de coordinación les impide marcarle el ritmo a La Libertad Avanza (LLA), que, de la mano de un PRO y una UCR más disciplinados, continúa avanzando sin fisuras aparentes.

La última sesión sin quórum expuso todas las grietas. En UP hubo ausencias notorias, como las de los legisladores de San Luis y Catamarca, que evitaron bajar al recinto para no votar el pliego de Juan Ignacio Forlón en la Auditoría General de la Nación (AGN). En la Coalición Cívica tampoco hubo consenso para tratar esos nombramientos, mientras que en Encuentro Federal los cordobeses ya operan como bloque propio, incómodos con la conducción general.

“Pasamos de ser el Grupo A al Grupo Pero”, ironizó una diputada, en alusión a la fallida promesa de consolidar un frente opositor como el que en 2009 logró quitarle comisiones al kirchnerismo. Hoy, en cambio, predominan los reproches internos y la parálisis.

En medio de este clima, sorprendió a algunos que el pedido de nueva sesión repita prácticamente el mismo temario anterior, con la única adición de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras tanto, persisten las tensiones ideológicas: hay sectores que se niegan a “votar con los K”, sin importar el contenido del proyecto.

En paralelo, otro frente de batalla será la elección de las autoridades de la Comisión de seguimiento de los fondos del blanqueo —la llamada Comisión $Libra—, que no está en el temario pero que algunos buscarán incluir en el recinto. Oscar Agost Carreño (EF) y Paula Penacca (UP) trabajan en una estrategia conjunta para forzar la votación. Anticipan que el PRO, a través de Silvana Giúdici, intentará impedirlo solicitando una mayoría especial de dos tercios.

“La oposición tiene una última oportunidad”, advierte un diputado involucrado en las conversaciones. En su cálculo más optimista, podrían alcanzar entre 131 y 134 diputados presentes. Pero ya comenzaron los llamados del oficialismo a gobernadores provinciales para evitarlo.

La meta inmediata es modesta: lograr quórum, avanzar en la ley de discapacidad y reactivar la agenda con temas como jubilaciones y la mencionada comisión. Pero las tensiones internas y las agendas cruzadas amenazan con volver a frustrarlo todo.

“Pichetto nos lo dijo: no se pide sesión si no se sabe que se va a ganar”, reconocen en privado. El reloj político corre. Se acercan elecciones provinciales, las vacaciones de invierno y las campañas. Y si la oposición no logra ordenarse ahora, difícilmente lo consiga después.