Qué era el dibujo en la remera que usó Luis Enrique tras ganar la Champions con el PSG

El PSG se consagró campeón de la Champions League en una final histórica y Luis Enrique no quiso dejar de lado el recuerdo de su hija Xana, que murió a los nueve años después de luchar contra una dura enfermedad.

Tras la consagración, el DT se acercó a la tribuna donde estaban los ultras del PSG, que le dieron una camiseta negra, que se calzó inmediatamente después de ser campeón. La prenda tenía un dibujo de la Fundación Xana, creada por el técnico y su familia para acompañar y ofrecer asistencia integral a niños y jóvenes afectados por enfermedades oncológicas.

En la imagen de la remera, Xana plantaba la bandera del PSG en el centro del campo, emulando la celebración de la ‘Champions’ que conquistó en 2015.

“Xana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. No es momento para estar tristes y emocionarse. Xana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus tras el partido, el 5-0 al Inter.

No fue el único recuerdo, ya que los hinchas del PSG exhibieron también un mosaico gigante en la tribuna del Allianz Arena para recordar y homenajear a la pequeña que murió en 2019.

En la semana previa a la final en Múnich, Luis Enrique fue consultado por periodistas sobre su motivación personal, y por supuesto que nombró a su hija: “Xana estaría muy contenta hoy. No está físicamente, pero sí espiritualmente. Me acompaña siempre. La vida me dio cosas maravillosas, también momentos muy difíciles, y aprendí a vivir con eso”.

Este sábado histórico, después del triunfo del PSG, Luis también habló de su hija. “Todos los días, se gane o se pierda, se levante uno de mal humor, se levante de buen humor: Xana siempre está conmigo, siempre está con mi familia. Y hoy, seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor...“.

Luis Enrique obtuvo más que una copa: ganó el respeto de todos. El de los rivales, el de los neutrales. El de los que entienden que no hay estrategia táctica que supere al coraje de seguir adelante después del abismo. Hoy, la Champions de la vida tiene un padre campeón.

Fuente: TN