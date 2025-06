Claroscuros de la convivencia entre las gestiones de Milei y Pullaro

Respetuosa. Así define el gobernador Maximiliano Pullaro cuando le preguntan por la relación entre la administración que encabeza Javier Milei y la santafesina en sus manos. “A veces más cercana; a veces cuando los temas afectan a la provincia, más distante” agregan al lado del mandatario radical. “Nosotros siempre defendemos los intereses de la provincia y eso muchas veces genera diferencias y distanciamientos” suele decir el radical.

La última semana tuvo, otra vez, acercamientos y distanciamientos. Funcionarios nacionales estuvieron en el territorio acompañados por ministros santafesinos. En otros casos hubo diferencias que se expusieron en intercambios de whatsapp de no muy bueno todo entre un ministro santafesino y un alto funcionario nacional. Otras áreas prácticamente no tienen contactos como en lo que hace a políticas sociales; en obras públicas el ministro Lisandro Enrico se cansó de reclamar sobre rutas y no tuvo ninguna respuesta mientras, por otra parte, Economía parece encaminada a saldar un reclamo histórico de Santa Fe en redes de transmisión eléctrica que garantizarían mejor servicio y conectividad al centro sur santafesino.

Santa Fe fue la primera provincia en marcar diferencias sutiles, pero diferencias al fin, con el plan colchón. Los dos Pablos de gabinete, Olivares y Cococcioni, advirtieron que la provincia utilizará las herramientas legales para seguir movimientos económicos y sobre la semana como derivación de la Ley de Inteligencia, apareció el decreto de creación del Comité de Bloqueo Económico al Crimen Organizado (COBECO). Unificar la mucha información que tiene el Estado santafesino y dejar de que fluya por caminos paralelos es el primer objetivo.

Santa Fe no recibe información de ARCA (ex Afip) por negarse a pagar ese acceso que tuvo hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que no correspondía hacerse sin convenio entre las partes. ¿Alcanzará con COBECO para detectar movimientos irregulares de dinero provenientes de organizaciones criminales?. Para el equipo que armó Cococcioni están dadas las condiciones para bloquear a determinados actores vinculados al mundo del delito.

El titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, es uno de los que expuso diferencias con la actitud de Santa Fe y las hizo públicas en medios radiales porteños en más de una ocasión. Algún contacto con Gustavo Puccini habría atemperado la bronca. El ministro de Desarrollo Productivo trabajó muchos temas cuando Pazo estaba en áreas del ministerio de Economía y así fueron tejiendo entendimientos.

Fue Puccini quien el martes se hizo un espacio para acompañar a Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación cuando se reunió en la Bolsa de Comercio de Rosario con empresarios santafesinos acerca de la próxima licitación de la Vía Navegable Troncal. Afuera en la puerta de la Bolsa, dirigentes gremiales con algunos políticos cuestionando el decreto de desregulación del cabotaje que fue respaldado por el gobierno santafesino.

El mismo día, en Santa Fe, Cococcioni recibía a Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del ministerio de Seguridad de la Nación para definir el trabajo conjunto de fuerzas federales y provinciales en Santa Fe capital y zona. Seguridad es una de las áreas donde se advierte coordinación entre gobierno central y provincia.

Bullrich y Federico Sturzenegger son los ministros mejor valorados por el propio Pullaro. El segundo, la semana última felicitó a Santa Fe y especialmente a Puccini por la aplicación del Exporta Simple, llamado a bajar costos para la salida de productos de hasta mediano tamaño al exterior.

Otras carteras, como Igualdad y Desarrollo Humano a cargo de María Victoria Tejeda, prácticamente no tienen relación. La corondina recuerda la llegada de algunas mochilas para comunidades indígenas y algunos alimentos cuando la justicia ordenó la distribución y no dejarlos en depósitos en CABA. No hay programas en común y la ayuda dineraria de los programas nacionales llega directo a las manos de beneficiarios.

En medio de este panorama, Santa Fe se acerca a la reforma constitucional que oficialmente empezará a desandar su tiempo el 14 de julio. Hay algunos diálogos entre dirigentes de Unidos y de La Libertad Avanza sobre los alcances de la reforma donde el sector plantea la unicameralidad o bien redefinir la conformación del Senado con regiones y no departamentos, pero también intentar convocar a una consulta popular para validar el proceso de reforma, tema que no tiene acuerdo de la Casa Gris.

En medio de la reforma, el cierre de listas de candidatos a diputados nacionales sin PASO y donde el mayor interés es el de los libertarios de llevarse la mayor cantidad de bancos posibles desde Santa Fe. La Casa Gris no definió aún la postura a adoptar pero son varios los dirigentes que le dicen a Pullaro que sería conveniente que el sello Unidos no esté presente en la boleta única nacional.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.