Chats filtrados de Alberto Fernández revelan advertencias, tensiones con Milei y una intimidad marcada por el desgaste y la confrontación

Advertencia explosiva: El 2 de marzo de 2024, Alberto Fernández afirmó en un mensaje privado que “si Milei sigue así, va a generar una guerra civil”.



Chats filtrados: La frase es parte de 8.400 páginas de conversaciones entre Fernández y Fabiola Yañez, extraídas de un celular peritado judicialmente en una causa por violencia de género.



Críticas a Milei: Fernández califica a Milei como “psiquiátricamente alterado” y lo acusa de manipular redes, filtrar información de Olivos y provocar crisis sociales.



Conflictos personales: Los chats exponen una relación deteriorada entre Fernández y Yañez, con peleas por dinero, migración, crianza del hijo y acusaciones de maltrato.



Salud mental frágil: El ex presidente reconoce sentirse deprimido, aislado y “parando todos los balazos” en medio del escándalo y la presión mediática.



Cristina Kirchner: Aparecen menciones frecuentes a encuentros con CFK desde 2018, pero con lagunas llamativas en los registros durante momentos clave de su carrera política.



Desenlace judicial: El 6 de agosto de 2024, Yañez presentó una denuncia penal en Comodoro Py, tres días después del último chat con referencias a Milei.

Un mensaje explosivo, enviado el 2 de marzo de 2024, marca el tono de la tormenta que atravesaba el ex presidente Alberto Fernández a solo tres meses de dejar el poder: “Si Milei sigue así va a generar una guerra civil”. La frase, dirigida en privado a su ex pareja Fabiola Yañez, hoy radicada en España, forma parte de una vasta serie de chats, audios y fotos extraídos de un celular peritado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género.

La información, a la que accedió el portal Infobae, abarca más de 8.400 páginas de conversaciones que van desde 2017 hasta 2024. Se trata de un archivo íntimo y político, donde conviven tensiones sentimentales, peleas por dinero, estrategias de comunicación y, sobre todo, críticas encendidas al gobierno de Javier Milei, a quien Fernández no duda en calificar como “una persona psiquiátricamente alterada”.

Un país al borde y una pareja en crisis

El ex presidente escribía desde Buenos Aires, sacudido por el escándalo de los seguros y acosado por la prensa. “Todo lo hicieron para que Milei pueda decir las cosas que dijo en su discurso. Barbaridades”, se quejaba ante Yañez. La conversación da cuenta no solo del malestar político de Fernández, sino también de un estado emocional frágil, alimentado por un entorno que percibía como hostil y descontrolado.

Las disputas entre Fernández y Yañez no tardan en escalar. Las diferencias habituales se mezclan con reclamos vinculados a trámites migratorios y peleas cotidianas, como el corte de pelo de su hijo. “Soy un señor grande. Mi mamá murió y a mí no me reta nadie”, respondía Fernández tras una acalorada discusión.

En otro tramo, Yañez lanza una acusación demoledora: “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminás pegando como siempre”, a lo que Fernández responde: “Dejá de mentir”. La violencia, en sus formas verbales y emocionales, atraviesa gran parte de los intercambios.

Milei, obsesión y enemigo

El nombre de Milei aparece como un fantasma recurrente. Desde la supuesta manipulación mediática para perjudicarlo, hasta la amenaza latente de un colapso social. “El país está estallado y esto va a terminar en poco tiempo muy mal”, advierte Fernández en junio de 2024. Asegura que el presidente libertario “va a dejar sin gas y sin electricidad el país” y que su propia figura se ha convertido en una molestia para el oficialismo: “Me he vuelto un problema para él”.

Fernández también se refiere al control comunicacional de Milei, al poder de las redes sociales y a la circulación de información presuntamente filtrada desde la Quinta de Olivos. Incluso denuncia una persecución mediática orquestada en su contra cada vez que el Gobierno enfrenta turbulencias.

Champán, espionaje y traiciones

Los chats revelan un episodio insólito: supuestas fotos a la basura de Olivos que, según versiones que llegaron a Yañez, mostrarían botellas de Dom Perignon. Fernández lo niega: “Eso es incomprobable”. El intercambio recuerda una frase de Milei en marzo de ese año, cuando acusó a la gestión anterior de almorzar y cenar con champagne Cristal. Tras la desmentida pública del ex mandatario, el libertario se vio forzado a retractarse.

Pero el deterioro personal seguía profundizándose. En julio, en medio de rumores sobre un documental de Yañez, Fernández lanza un mensaje tan extenso como preocupante: “Si no caí en una profunda depresión es porque no sé de dónde saco fuerzas”.

Cristina, el reencuentro y los silencios

El archivo también contiene referencias a Cristina Kirchner. Desde 2018, aparecen menciones frecuentes a encuentros con la entonces senadora y ex presidenta. La reconstrucción del vínculo político, gestionado por Juan Cabandié, tuvo un componente personal para Yañez: “Ahora andás todos los días con Cristina”, ironizaba.

Sin embargo, hay vacíos llamativos en los registros. No hay mensajes entre marzo y diciembre de 2019, en plena campaña presidencial. Y los años 2020 y 2021 están apenas documentados, lo que sugiere un posible borrado deliberado.

El final

El último registro directo sobre Milei data del 3 de agosto, en vísperas del estallido público del conflicto con Yañez. Fernández, exhausto, escribe: “Estoy solo parando todos los balazos”. Tres días después, su ex pareja presentó una denuncia penal en Comodoro Py.

Los chats filtrados no solo exponen la intimidad de un vínculo roto, sino también el impacto emocional y político del paso del poder al llano. En ese tránsito, Alberto Fernández queda retratado como un hombre asediado por fantasmas del pasado, fracturado por la exposición mediática y en constante confrontación con el presente que representa Javier Milei. Un archivo que, más allá del escándalo, ofrece una mirada cruda sobre el poder, la soledad y el ocaso.