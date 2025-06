Un jugador de Atlanta sufrió un fuerte golpe en la cabeza al chocar contra la pared de la tribuna: una problemática que sigue vigente

El domingo por la tarde, Atlanta se llevó una victoria heroica ante Deportivo Maipú de Mendoza y cerró la primera rueda de la Primera Nacional como único puntero de la Zona A. El protagonista de la tarde fue Marcos Echeverría, quien tras sufrir un impactante golpe en la cabeza, siguió jugando y anotó el único gol que le dio el triunfo al Bohemio.

El fuerte golpe en la cabeza que sufrió Marcos Echeverría

A los 27 minutos del segundo tiempo, el delantero de Atlanta disputaba la pelota con Áaron Agüero quién de una manera muy imprudente lo empujó sacandolo por fuera de los límites del campo de juego. En la caída, Echeverría impactó su cabeza contra la pared de la tribuna de cancha de Maipú.

El atancante del Bohemio quedó visiblemente afectado por el golpe, sin embargo, tras recibir la asistencia médica, eligió seguir en la cancha.



Vestido con el clásico gorrito protector para cubrir el vendaje, Echeverría se elevó en el área a los 40 minutos y conectó de cabeza el gol que valió tres puntos y la cima.

Aunque este fue un final feliz para todo el plantel de Atlanta, el golpe que se dió el joven delantero de 21 años hizo que muchos recordaran lo que ocurrió con Emanuel Ortega hace 10 años, un hecho que marcó al fútbol argentino y que sigue siendo tema de debate.



El caso de Emanuel Ortega

El 3 de mayo de 2015 en el partido entre San Martin de Burzaco y Juventud Unida, Emanuel Ortega, futbolista de Banfield a préstamo en el equipo local, impactó con su cabeza el paredón que separaba la cancha de la tribuna tras una disputa de pelota con un rival.

Luego de 11 días internado, el joven deportista de 21 años murió, dejando la certeza de que ese trágico final se podría haber evitado.

A partir de esa trágica situación, desde la AFA ordenaron que todas las canchas Primera División y del Ascenso debían tener colchonetas de prevención. Sin embargo, esta medida nunca fue reglamentada.

La iniciativa fue respetada en un principio, pero en la actualidad son muy pocas las canchas que cuentan con estas protecciones. El reglamento solo establece que el cerco perimetral debe estar a cuatro metros de las líneas de los laterales y a seis metros de las líneas de fondo.



No hay medidas de prevención para evitar un nuevo caso como el de Ortega

Según un relevamiento que hizo TN recientemente, entre los 169 clubes que disputan todas las categorías profesionales y semiamateurs del fútbol argentino, solamente 31 poseen las colchonetas en las paredes linderas al terreno de juego.

El dato más preocupante es que 98 instituciones lo requieren por la cercanía de los límites del campo de juego con los alambrados perimetrales, pero no lo tienen. Los restantes 40 equipos no lo tienen implementado, pero tampoco lo necesitan, ya que no hay riesgo de golpes.

En la Primera División del Fútbol Argentino, solamente dos equipos tienen colchonetas en las bases de sus tribunas: Instituto y San Martín de San Juan.

Fuente: 442