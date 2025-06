Milei contraataca por redes: sin nombrarla, apunta directo a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner confirmó su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires.



Javier Milei respondió sin declaraciones directas, pero compartió fuertes críticas contra ella en redes sociales.



Entre los mensajes, se destacan los de Esteban Trebucq y José Luis Espert, con duras acusaciones y burlas.



Cistina justificó su postulación como defensa del peronismo en su bastión electoral.



La estrategia de Milei busca mostrar el regreso de Cristina como un signo de debilidad y el ocaso del kirchnerismo.

La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al ruedo electoral no pasó desapercibida en la Casa Rosada. Horas después de que la expresidenta confirmara su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense, el presidente Javier Milei respondió a su estilo: sin menciones directas, pero con mensajes contundentes. A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario replicó publicaciones ajenas cargadas de críticas feroces hacia la líder del peronismo.

Entre los mensajes amplificados por el Presidente se destaca el del periodista Esteban Trebucq, quien calificó la candidatura como una señal de debilidad política: “Arrugó a jugar la grande”, dijo en referencia a la negativa de Cristina a competir por cargos nacionales. La frase fue celebrada por Milei, que eligió no agregar comentarios propios pero dejó clara su posición.

También compartió un posteo de la cuenta oficialista @MileiImperator, que fue aún más lapidario: “Vamos a ganar la provincia de Buenos Aires y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Me preparé toda la vida para ver cómo le ponemos el último clavo al cajón del kirchnerismo con CFK adentro”, decía el mensaje, acompañado por una imagen generada por inteligencia artificial de un león con remera violeta.

Cristina, por su parte, justificó su regreso a la competencia electoral con un mensaje claro: hay que defender el bastión del peronismo. “¿Alguien cree que si nos va mal en septiembre nos puede ir bien en octubre?”, preguntó en una entrevista televisiva, en la que apuntó también contra el desdoblamiento electoral impulsado por Axel Kicillof.

La ofensiva no terminó allí. Milei también compartió un duro editorial del diputado José Luis Espert, uno de los libertarios más combativos, quien lanzó una andanada de insultos y acusaciones contra la expresidenta. “Cristina es una chorra maldita, es lo peor que le pasó a la Argentina”, disparó. “Lamento no poder clavarle el último clavo al ataúd del kirchnerismo con ella adentro, pero ojalá que sea condenada y no pueda competir”.

Aunque el Presidente no pronunció una palabra propia sobre la postulación de Cristina Kirchner, su estrategia quedó al desnudo: dejar que sus aliados digan lo que él no verbaliza, amplificar los ataques más duros y reforzar la narrativa de que el regreso de la exmandataria representa el último acto de un ciclo político en retirada. En plena cuenta regresiva hacia las legislativas de septiembre, Milei apuesta a capitalizar el desgaste del kirchnerismo y a mostrarse como el protagonista de su final.