Consumidores y estados de excepción en la futura Constitución de Santa Fe

Las personas consumidoras a la Constitución y la regulación de los estados de excepción fueron ejes de dos conversatorios motorizados por el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA) con el auspicio de la Cámara de Diputados y con la participación de expertos argentinos y del exterior ante un auditorio conformado por algunos convencionales, académicos y jóvenes interesadas en la temática de la reforma.

"En materia de consumidores y usuarios, la provincia tiene un fuerte atraso en materia legal" marcó el diputado socialista Pablo Farías al explicar uno de los objetivos de la reunión. Santa Fe no tiene aún código alguno en defensa del consumidor o de usuarios pese a algunos intentos legislativos e incluso mensajes del Poder Ejecutivo durante la gestión de Omar Perotti.

Farías y Gonzalo Sozzo, director del IEA, marcaron que las jornadas apuntan a debatir temas incluidos en la reforma constitucional para enriquecer el debate. Le seguirán temáticas como clima, tratados internacionales, ordenamiento territorial, siempre con la opinión de expertos nacionales e internacionales.

El socialista consideró que será "un avance importante consagrar el tema consumidores y usuarios en la Constitución y, a partir de allí la obligatoriedad de la Legislatura a regular la temática para darle protección a los usuarios y consumidores frente a múltiples avasallamientos que sufrimos hoy".

Las otras temáticas discutidas refieren a los recursos de amparo y a las normativas de excepción que se presentan ante catástrofes naturales, emergencias y a las que hay que darle un marco adecuado para trabajar en tiempos limitados y cortos pero que no vulneren derechos. Los ejemplos sobre esta temática fueron la pandemia y las cada vez más asiduas inclemencias climáticas que -para Sozzo- aumentarán la frecuencia por el cambio climático.

Farías marcó que el tema consumidores está habilitado en la reforma y después, si es incluido, habrá que trabajar en la legislación específica. Sozzo acotó que la reforma "es una oportunidad magnífica para pensar el futuro. Estamos tratando de generar una conversación pública robusta, poderosa. Crear un momento constitucional en el cual pensemos lo que queremos para las generaciones futuras de nuestra provincia".

El catedrático explicó que en derechos del consumidor hoy incluyen lo digital, la ludopatía, entre otros problemas modernos. Agregó que el derecho del consumidor que hoy está gestándose en América Latina es un derecho del consumidor de cuarta generación mientras que "la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina y la Constitución Argentina forman parte de la primera generación. Debemos usar la norma constitucional nacional como una, como una plataforma, pero hay que imaginar la entrada de la provincia de de de Santa Fe en un derecho del consumidor de cuarta generación que entienda los temas de del crédito, el sobreendeudamiento, el consumo digital, juego y todas estas problemáticas contemporáneas"

Sozzo remarcó que la futura Constitución tiene que sentar bases fundamentales y que después viene toda una agenda legislativa posterior que va a desplegar y desarrollar. No quiere decir que el texto constitucional no tenga que tener referencias puntuales y concretas que vayan sentando las bases de la implementación, de las herramientas de implementación. Estamos hablando de la acción de clase, estamos hablando del amparo, o sea, herramientas que hacen a la implementación".

"La Constitución no puede prever todo, tiene que marcar caminos, parámetros y herramientas que tiene que brindar el Estado para proteger al consumidor, después vendrá la norma específica", agregó Farías.

El otro tema discutido es la excepcionalidad ante pandemias o catástrofes. "Frente a eso el Estado tiene que reaccionar de manera especial, diferenciada. Muchas veces allí no se pueden respetar absolutamente todos los derechos como se lo hace todos los días; hay que establecer los límites en los que se debe manejar y cómo se debe desempeñar el Estado en un estado de excepción. Con una transitoriedad, la forma de declarar ese estado de excepción y cuáles son las limitaciones que sí o sí hay que tener en eso", explicó Farías.

Participantes

Lorena Bianchi y María Florencia Clément, ambas de la UNL, tuvieron a su cargo ayer la coordinación de la primera etapa del ciclo Pensar la Constitución que organiza el IEA con el auspicio de la Cámara de Diputados.

Sobre la temática consumidores, expusieron Oscar Blando, Sandra Frustagli, Carlos Hernández y Gonzalo Sozzo.

En tanto, sobre la regulación del estado de excepción, además de Sozzo, expusieron el chileno Ignacio Sandoval Gallardo y el ecuatoriano Alex Valle

MPA y Defensa

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y la defensora general, Estrella Moreno Robinson vienen manteniendo reuniones con diferentes sectores que estarán representados en la futura convención constituyente para analizar la ubicación de ambos institutos.

Es uno de los temas que tiene fuerte debate académico y político y sobre el cual Vranicich fijó la postura institucional en su reciente informe ante la Legislatura.

El lunes, uno de los debates fue generado por la convencional Lionella Cattalini (PS - Unidos) y se dieron cita, entre otros, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Zabalza; fiscales y defensores regionales más camaristas penales como Bibiana Alonso, Juan José Bentolila, Juan Pablo Cifre y el Juez Federal, Román Lanzón.

En tanto, el gremio de judiciales insistió en que los ministerios públicos deben estar dentro del Poder Judicial para tener garantías de imparcialidad, autonomía y autarquía. Aclaran que escindir a los institutos del Poder Judicial significa pasar a depender de la política de turno. También cuestiona la propuesta de extra poder por poner en peligro la carrera judicial y el salario.

