Oposición propuso derogar la ordenanza que permita instalar la cárcel en Rafaela pero Rolando y compañía se opusieron

El bloque opositor del Concejo Municipal de Rafaela ha propuesto la derogación de la Ordenanza N° 5.582, la cual se refiere al traslado de la Alcaldía al predio que actualmente ocupa el Refugio Municipal de Animales. Esta ordenanza incluye cláusulas que prohíben la instalación de nuevos establecimientos penitenciarios en el área urbana de la ciudad y convoca a instituciones para definir un nuevo emplazamiento.

La concejal María Paz Caruso argumentó que, aunque es necesario trasladar la Alcaldía, el proceso se ha llevado a cabo de manera unilateral por el Intendente Leonardo Viotti, sin consultar a la comunidad. Actualmente, la Alcaldía opera en el centro de la ciudad, con una capacidad para 50 personas, aunque ocasionalmente alberga de 80 a 120 detenidos, lo que plantea preocupaciones sobre la superpoblación. Caruso afirmó que el nuevo sitio seleccionado no aborda el problema, sino que lo traslada a otro barrio.

Por su parte, el concejal oficialista Augusto Rolando defendió el traslado, señalando que busca mejorar las condiciones de detención y facilitar el acceso a servicios de salud y justicia. Afirmó que la Provincia ya aceptó el terreno propuesto por el municipio, lo que permite avanzar en el proyecto.

Los concejales opositores, como Juan Senn y Martín Racca, criticaron la falta de consulta y sugirieron la necesidad de un debate sobre la ubicación de la nueva Alcaldía, argumentando que no se ha considerado el impacto en la comunidad. Racca expresó su preocupación por la falta de información y la posibilidad de que el nuevo establecimiento genere problemas en el futuro.

El debate culminó con una votación que resultó en cuatro votos a favor de la oposición y cinco en contra del oficialismo. La concejal Soltermam justificó su voto en contra al señalar que la prioridad de los ciudadanos es reducir la delincuencia, y no establecer una nueva cárcel en la ciudad. La concejal Caruso concluyó criticando la falta de inversión en educación en comparación con la atención al sistema penitenciario.