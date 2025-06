La tajante postura de La Joaqui sobre la paternidad no deseada: “Nadie pide venir al mundo”

Como figura de la música urbana, y madre desde muy joven, La Joaqui se ha convertido en un ejemplo de cómo llevar la maternidad en la actualidad. Sin descuidar su carrera, la joven siempre prioriza el bienestar de sus pequeñas. Así las cosas, en las últimas horas, la artista criticó a quienes se convierten en padres sin desearlo.

Todo comenzó cuando un compañero de Rumis, programa de streaming, destacó: “Se dice mucho que cuando empezás a tener hijos vos dejás de ser la prioridad”. En esa línea, reafirmando ese concepto, la cantante dijo: “No se dice, es lo que sucede. Lo que naturalmente debería suceder. En ciertos casos no pasa. Nadie pide venir al mundo, o sea, estás trayendo a alguien al mundo, al menos hacé que su estadía por acá sea algo valioso, que se sienta bien".

Luego, la intérprete de “Muñecas” se refirió a la paternidad no deseada: “Está bien no querer ser papá, está mal ser papá no queriendo serlo. Eso sí está muy mal. Siento que uno nunca se recupera de algo así. De sentir que no entendés por qué una persona no te elige, no te quiere. O sea, condiciona todos tus vínculos a futuro, aunque aprendas a lidiar con eso. Entonces es muy importante elegir ser papá“.

La Joaqui, cuyo nombre real es Joaquinha Lerena, tiene una historia personal atravesada por circunstancias complejas desde su nacimiento. Hija de padres muy jóvenes, la artista reconoce que su madre tuvo un rol casi de hermana mayor debido a la poca diferencia de edad y la manera en la que se criaron juntas. Esta cercanía generacional marcó la dinámica familiar y sus primeras experiencias durante la infancia.

El relato de La Joaqui sobre sus primeros años pone en primer plano la falta de recursos y la informalidad en los vínculos familiares.

La infancia de la artista estuvo marcada por un episodio central: la mudanza junto a su madre a Costa Rica. Esta decisión, motivada en parte por las posibilidades económicas limitadas y el deseo de encontrar mejores oportunidades, tuvo como consecuencia que creciera lejos de su padre. “En mi comprensión de chica, no entendía que no veía a mi papá porque ninguno de mis papás estaba en condición de pagar un pasaje de un país a otro”, reconoció tiempo atrás en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

La artista rememoró cómo su madre, luego de reunir algunos ahorros, tomó la determinación de instalarse en ese país, desencadenando una nueva etapa en su desarrollo personal.

La etapa adolescente de La Joaqui en Costa Rica estuvo signada por un contexto de libertad difícil de manejar y la aparición de numerosos problemas asociados al consumo de drogas. Tras varios años viviendo junto a su madre en el país centroamericano, la joven enfrentó una transición desafiante cuando, a los 15 años, su madre decidió regresar a la Argentina, pero ella eligió quedarse. Esta decisión la llevó a transitar un periodo de independencia sin las herramientas suficientes para gestionarla adecuadamente. “No supe manejar tanta libertad”, dijo.

La gravedad de su situación se evidenció cuando su madre, tras notar las consecuencias y riesgos que enfrentaba su hija, tomó la decisión de intervenir. Este período de excesos se convirtió en un punto de inflexión, provocando el retorno de La Joaqui a la Argentina y reconfigurando sus lazos familiares y su propio camino personal.

“Buscaba evadir todo contexto que me llevara a hablar de situaciones con las que no podía lidiar. Entonces consumía cualquier cosa que me bloqueara”, sostuvo la cantante. En ese contexto, la joven probó terapias, medicación psiquiátrica y demás, pero, al final, lo que posibilitó que pusiera fin a ese estilo de vida fue la maternidad.

“Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado, y él por el otro”, contó La Joaqui. La primera hija de la artista llegó cuando ella tenía 21. Este hecho le cambió la vida y la mente de forma radical. “Básicamente traté de hacer todo lo que me hubiese gustado que hicieran conmigo”, contó.

Fuente: Infobae