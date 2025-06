Tensión en aumento: Mayra Mendoza responde con dureza a José Luis Espert tras insultos a Cristina Kirchner

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió con dureza al diputado José Luis Espert tras sus insultos a Cristina Kirchner, acusándolo de vínculos con “aviones narcos” y llamándolo “impresentable”.

El cruce ocurre en el contexto del próximo fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

Mendoza defendió a la ex presidenta, calificando a sus detractores de “cagones y mafiosos” y resaltó que la vigencia de Cristina no depende de la justicia.

Hizo un paralelismo con la proscripción de Perón para subrayar que no lograrán eliminar a Cristina del apoyo popular.

Mendoza desafió a la oposición a competir en las urnas y criticó su apoyo en “odio y operaciones mediáticas”.

El enfrentamiento refleja la creciente polarización política y la tensión entre kirchneristas y libertarios en un momento clave para el país.

En un clima político cada vez más polarizado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del diputado nacional José Luis Espert tras sus recientes y polémicas declaraciones contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien el dirigente de La Libertad Avanza calificó de “chorra” y “delincuente”.

A través de la red social X, Mendoza no se quedó atrás y le respondió con dureza, acusándolo directamente de mantener vínculos con “aviones narcos” y calificándolo de “impresentable”. “El impresentable que viaja en aviones narcos y debería dar explicaciones ante la Justicia sos vos, @jlespert”, sentenció la jefa comunal, avivando aún más la grieta entre La Cámpora y los sectores más duros del espacio libertario.

El intercambio se da en el marco de la inminente definición de la Corte Suprema en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque la sentencia aún no está firme. Mendoza defendió a la ex mandataria con fervor, acusando a quienes buscan su encarcelamiento de ser “cagones y mafiosos” y resaltó que “la vigencia de una líder no la define el partido judicial”.

La dirigente camporista evocó la proscripción histórica de Juan Domingo Perón para enfatizar su punto: “Así como no lograron apagar a Perón en el corazón del pueblo, tampoco lo van a lograr con Cristina. Cambian los métodos, pero no aprenden nada”.

Además, lanzó un desafío a sus adversarios políticos para que compitan en las urnas y no se apoyen en “odio y operaciones mediáticas”. Cerró su mensaje con una frase contundente: “Cristina no va a desaparecer, y a vos no te va a querer nunca nadie. Existís a base de odio y del comportamiento de casta que te llevó de Larreta a Milei”.

Este cruce refleja la tensión creciente en un escenario donde el oficialismo busca cohesionar su interna, la oposición se radicaliza y la justicia podría decidir el futuro político de una de las figuras más controversiales del país. Mientras tanto, la pelea entre kirchneristas y libertarios no da señales de amainar.