La tensa discusión entre Messi y James Rodríguez en medio del partido entre la Selección argentina y Colombia

La Selección argentina empató 1-1 con Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial. Al minuto 70 del encuentro, Enzo Fernández vio la roja, lo que dio inicio a otro desarrollo de partido y también a un fuerte cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez.

La transmisión captó el momento en que Messi le hizo un comentario al exjugador de Banfield y este abrió los ojos sin poder creer que lo que estaba escuchando.

El colombiano le dijo al 10 argentino: “¿Por qué? Si yo no dije nada“. Inmediatemente el campeón del mundo, insistió en sus palabras, visiblemente enojado con el colombiano.

🗣️ "Dijiste que nos habían ayudado en la final, hablas mucho".



🗣️ "Dijiste que nos habían ayudado en la final, hablas mucho".

Messi a James Rodríguez.

En las redes sociales asociaron este cruce a las declaraciones de Rodríguez tras la final de la Copa América 2024 en la que la Selección argentina le ganó a Colombia y se quedó con el título.

“El árbitro yo creo que influyó mucho. Favoreció a Argentina. No nos ha cobrado penales, uno o dos, para mí uno claro. (Igual) eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o la otra”, había expresado el colombiano en ese entonces, durante una charla con Edu Aguirre.

