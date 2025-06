Otra ex “Casi Ángeles” le soltó la mano a la China Suárez y crece el escándalo por Wanda Nara

La China Suárez quedó en el ojo del huracán luego de que Lali Espósito contara que no son amigas, como se creía. La noticia generó impacto en las redes, ya que la cantante la recibió con sus hijos en varios conciertos. Ahora al listado también se sumó otra ex Casi Ángeles, que con un simple comentario evidenció “estar del bando” de Wanda Nara.

La involucrada es Rocío Igarzábal, quien se sumó al grupo Teen Angels cuando María Eugenia decidió dar un paso al costado para apostar a otros proyectos laborales. Las chicas también fueron pareja de Nicolás Riera, conocido popularmente como Tacho.

“Qué hermoso lugar”, opinó Rochi al ver las postales que la empresaria compartió desde su imponente casa de campo en Lago de Como, sitio que no visitaba desde hacía muchísimo tiempo. El mensaje dio que hablar entre los seguidores de la ex de Mauro Icardi, que festejaron al ver que María Eugenia Suárez no tiene apoyo.

La única colega de la famosa telenovela de Cris Morena que no le suelta la mano es Mery del Cerro, que hace poco cumplió años y la invitó a una fiesta de disfraces junto al rosarino

Fuente: TN