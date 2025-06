Juana Repetto reveló cuánto dinero gasta semanalmente en terapia: “Un sueldazo”

Juana Repetto reveló cuánto dinero gasta en terapia y desconcertó a los usuarios. La influencer contó que está muy estresada porque atravesando una separación y una mudanza.

Después de cinco años, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto regresó con su podcast junto a Vicky Gils. “Me cuesta decir Más minas que mamás. Me sale más mamás que minas. Imagínate el inconsciente”, comentó sobre el nombre del ciclo.

“Más terapia”, le recomendó su compañera. Y la influencer retrucó: “¿Más? No me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy fundiendo con la terapia”.

Minutos después, retomaron el tema de las sesiones psicológicas y Juana aseguró que tiene “pensamientos psipatorios y siempre son catastróficos”.

Su compañera volvió a insistir en la importancia de la terapia y ella reafirmó: “Hago... Voy a hacer la cuenta de cuánto gasto en terapia. Es mucho, muchísimo”. “Está como una sesión normal entre 40 y 50 k por sesión. Una vez por semana, terapia con una psicóloga tradicional conductista conductual. Otra ThetaHealing que es otra terapia que empecé. Ahora empecé una nueva, que es la que me hace las Flores de Bach. Tres son 150 lucas”, enumeró.

A modo de cierre, sumó: “Más la de Toro. 200, listo. Ponele que algunos valen 40 y los otros dos 50. Estoy en 180 lucas por semana de terapia. Más no puedo”.

