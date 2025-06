Inédito dilema en la Legislatura santafesina por los pliegos de 4 candidatos a fiscales que no querían serlo

Contra lo dispuesto por la Ley 14.228, cuatro de los propuestos por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe para convertirse en fiscales adjuntos subrogantes de menores del Ministerio Público de la Acusación no querían esa labor, ni ese cargo. Y seguramente habrán respirado aliviados al saber que fueron rechazados por unanimidad por la Legislatura. Los cuatro prefieren seguir como secretarios de juzgados donde cumplían hasta ahora funciones de colaboración y asesoramiento, no de persecución penal, pero de todos modos han pasado a ser parte de la estructura del MPA. Ya se les buscará una función, de acuerdo con sus cargos y remuneraciones anteriores.

La situación es inédita y significó enfrentar un dilema para los legisladores. Se la expuso públicamente este jueves 12 de junio en la Asamblea Legislativa en la que se aprobaron pliegos para completar cargos de conducción de la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y además se trataron 13 pliegos para transformara a empleados de un sistema que dejará de funcionar en la justicia de menores en fiscales adjuntos con esa especialidad.

Los cargos políticos votados al iniciarse la sesión fueron aprobados por amplio consenso (solo hubo votos celestes en contra en un caso), pero la atención se la llevó la forma como se saldó un verdadero intríngulis para los legisladores ante el que varios, fuera del oficialismo obligado a encontrar una salida, optaron por huir por la tangente, es decir, por la abstención.

Pregunta retórica

¿Cómo es que los nombres y apellidos de altos empleados de carrera del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe terminaron en pliegos enviados por la Casa Gris para convertirse en fiscales adjuntos sin su consentimiento, ni la vocación necesaria para ser parte del MPA?

La respuesta está en la norma que se mencionó más arriba y que fue sancionada en noviembre de 2023. Terminó con la discusión para que por fin la Provincia tenga un proceso penal acusatorio. Se dejará atrás muy pronto el procedimiento el viejo sistema inquisitivo. Hubo una debate largo, que involucró a los gobiernos de Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti hasta que al fin hubo acuerdo.

En ese marco, se previó pasar a quienes se han desempeñado en aquel sistema derogado (en que el juez llevaba adelante el proceso, además de fallar) al MPA. Y entre esos empleados, se dispuso en la ley que los secretarios de los juzgados de menores se conviertan en fiscales adjuntos que, por supuesto, deben tener el acuerdo de la Legislatura.

Nueve sobre trece

A la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos, le tocó exponer el tema para que conste en la versión taquigráfica y para que los cronsitas parlamentarios entiendan lo sucedido. En forma clara explicó que de los 13 secretarios que van a convertirse en fiscales adjuntos de menores, hubo nueve que aceptaron ese profundo cambio. E indicó que otros cuatro no quieren cambiar y que -tal como ha dispuesto la 14.228- quedan igual bajo la órbita del MPA con el debido respeto a sus sueldos y para cumplir funciones que sean similares a las que han tenido hasta aquí. Pero sin una carrera por delante. Así, hubo una votación sin contratiempos para nueve de los propuestos y una serie de explicaciones sobre los cuatro que querían ser reprobados, y así se lo pidieron personalmente a los legisladores.

El dilema en que quedaron diputados y senadores también fue abordado, desde la oposición, por el diputado Marcos Corach que sin éxito pidió desde su banca un cuarto intermedio para que no deban ser rechazados los pliegos de quienes no habían querido pasar por la zaranda del Poder L}egislativo. El justicialista encontró que se estaba a tiempo de que el gobernador Maximiliano Pullaro retirase los pliegos y pidió para eso un cuarto intermedio que no prosperó. El dirigente del perottismo chocó con la mayoría oficialista, entre otras cosas, porque al titular del Poder Ejecutivo Provincial la ley le ordena buscar que a esas personas que tienen experiencia en temas de menores en conflicto con la ley que ocupan esos cargos de secretarios en juzgados se conviertan en fiscales adjuntos de esa especialidad.

Finalmente hubo que votar y por unanimidad y con las abstenciones de una parte del arco opositor fueron rechazados los pliegos de quienes en la entrevista con los legisladores habían dicho con todas las letras: “no quiero ser fiscal”.

Los pliegos

Fueron aprobados por la Asamblea Legislativa los siguientes pliegos para cargos de fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio de la Acusación: Cocomazzi, Romina Ayelén (Clase 1988); Caratozzolo, Mariana (1972); Alvarez Carlos Gabriel (1965); y Coassolo, Brenda Carina (1983), todos para la Circunscripción Judicial N° 2.

Del mismo modo se aprobaron los pliegos de Montemarani Menna, Marianela (Clase 1984) en la Circunscripción Judicial N° 3; Del Sastre, María Mercedes (1964), Circunscripción Judicial N° 4; Doro, María Cecilia (1983), Circunscripción Judicial N° 5; Gerbaldo, Carina Andrea (1974), Circunscripción Judicial N° 5;Vega, Susana Guillermina (1962), Circunscripción Judicial N° 5.

A su vez, se votó no prestar acuerdo legislativo a los siguientes pliegos (a pedido de los interesados): Cabanellas, Juan José; Grabowski, Ana Clara; Carozzo, Leandro; y Ferrero, Heriberto Ramón.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.