Macri, tras la condena a Cristina: "Quedó en la historia, aunque no como quería"

Mauricio Macri celebró la condena firme a Cristina Kirchner como prueba de que “la Justicia funciona, aunque sea lenta”.

Criticó las demoras judiciales atribuidas a maniobras de Cristina y alertó sobre amenazas a periodistas tras el fallo.

Advirtió sobre una “fragilidad institucional” frente a las reacciones del kirchnerismo.

La Cámpora le respondió con duras acusaciones, llamándolo “fracasado” y parte de una “mafia judicial”.

El miércoles vence el plazo para que Cristina se presente voluntariamente y se defina su prisión domiciliaria.

El ex presidente Mauricio Macri reapareció con un extenso mensaje en redes sociales luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, sellando un proceso judicial que se extendió por 17 años. A través de un tono duro, Macri celebró la ratificación del fallo como una señal de que “la Justicia, aunque lenta, finalmente avanza” y afirmó que la ex mandataria logró “quedar en los libros de historia, aunque no de la manera que quería”.

“Juzgada y condenada dos veces, con incontables pruebas en su contra, la causa tuvo que llegar a la Corte Suprema para que finalmente tuviera un efecto material sobre su libertad”, sentenció el líder del PRO, aludiendo a lo que describió como tácticas dilatorias por parte de la expresidenta. Para el ex jefe de Estado, el fallo representa un punto de inflexión institucional: “La rueda de la Justicia puede ser lenta e irregular, pero no deja de avanzar”, escribió.

Además, Macri expresó preocupación por los episodios que se sucedieron tras la condena, entre ellos amenazas a periodistas y medios como TN, Radio Rivadavia y OLGA. En ese marco, advirtió sobre una creciente “fragilidad institucional” y remarcó que ciertos sectores del kirchnerismo y el peronismo reaccionaron con intimidaciones en lugar de respetar la decisión judicial.

El mensaje de Macri se publicó a días de que se venza el plazo para que Cristina Fernández se presente voluntariamente en Comodoro Py y quede detenida. El miércoles es el último día para cumplir con esa formalidad, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan si corresponde otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria, lo que será luego definido por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2.

Menos de treinta minutos después de la publicación del ex presidente, llegó la réplica por parte de La Cámpora. Desde su cuenta oficial en X, la agrupación liderada por Máximo Kirchner acusó a Macri de “fracasado” y “mafioso”. “Vos pasaste a la historia como el único presidente que intentó la reelección y perdió (…) Si no jugaras al fútbol con los jueces, ya estarías condenado”, arremetieron en un mensaje cargado de acusaciones.

Macri ya se había pronunciado el mismo día en que la Corte Suprema cerró la discusión judicial. Entonces sostuvo que el fallo representaba “un día triste”, ya que ver condenada a una ex presidenta por corrupción no era motivo de festejo, pero sí una señal de que “los mecanismos de la República se expresaron con libertad”.

En un contexto marcado por la polarización y con sectores movilizados frente a la casa de la exmandataria, el intercambio entre Macri y el kirchnerismo vuelve a encender la disputa política, justo cuando el país espera definiciones judiciales clave y enfrenta un escenario de alta tensión institucional.