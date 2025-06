Eugenio Zaffaroni califica de “día gorilazo” la condena a Cristina Kirchner y denuncia persecución política

Eugenio Zaffaroni criticó duramente el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner, calificándolo como una operación política, no justicia.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, una decisión que, según Zaffaroni, no responde a criterios de justicia sino a una operación política.

“Lo que se vive en Argentina no es un estado de derecho, sino un régimen de no derecho”, afirmó el magistrado, quien formó parte del máximo tribunal argentino. En diálogo con AM 990, denunció que el fallo fue redactado por “secretarios, no por jueces” y que los integrantes de la Corte que lo firmaron, a quienes calificó como “el triunvirato”, carecen de experiencia judicial real y actuaron bajo órdenes externas.

Zaffaroni interpretó el veredicto como un intento claro de proscribir a Cristina Kirchner de la competencia electoral: “La proscriben como ya hicieron en otros momentos de nuestra historia. Pero en ese intento, la están convirtiendo en una víctima que reaviva al movimiento nacional y popular”, aseguró.

El jurista vinculó el caso con una estrategia global de “lawfare” —la utilización del sistema judicial con fines políticos— y recordó otros procesos similares contra líderes como Lula, Correa y Evo Morales. “Son causas larguísimas, con pruebas no evaluadas, dictadas sin fundamentos reales”, explicó.

Además, advirtió que esta persecución afecta no solo a la exmandataria, sino a toda la ciudadanía, ya que pone en riesgo el derecho al voto y la independencia del Poder Judicial: “Si se lo hacen a ella, nos lo pueden hacer a cualquiera. ¿A quién le reclamamos si los organismos judiciales están cooptados?”, cuestionó.

En el plano político, Zaffaroni sostuvo que el fallo, lejos de debilitar al peronismo, fortalece su base: “Desde el bombardeo del ‘55 intentan eliminarlo y no pudieron. El peronismo es inmortal porque representa un sentimiento nacional y de defensa de la patria”.

Consultado sobre las posibilidades de revertir la proscripción, se mostró pesimista en el corto plazo: “Cristina no podrá ser candidata este año. La solución será política, no jurídica”. También descartó un indulto por parte del próximo gobierno.

Finalmente, el ex juez planteó la necesidad de reconstruir las instituciones argentinas: “Este régimen va a terminar, como otros planes devastadores, pero debemos pensar cómo reconstruir un país sin un Poder Judicial independiente ni instituciones serias”.