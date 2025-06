El Gobierno ratifica su estrategia electoral en Buenos Aires sin Cristina Kirchner

El oficialismo sostiene que la ausencia de Cristina Kirchner no afecta su estrategia electoral en Buenos Aires.

Consideran que Cristina no puede “transferir votos” y que el candidato peronista en la tercera sección electoral debe empezar desde cero.

Prevén un peronismo fragmentado y apuestan a un candidato joven, outsider y con presencia digital.

La campaña se basará en logros económicos del gobierno de Milei y el mensaje de que “lo peor ya pasó”.

El presidente participará activamente en la campaña, aunque no sea su foco principal.

Generará ruido la defensa de Cristina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligará a la Cancillería a responder.

El Gobierno minimiza las protestas contra la detención de Cristina y asegura que ninguna manifestación puede alterar decisiones judiciales.

Se busca competir electoralmente contra el populismo y quienes se oponen a la libertad.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, desde el oficialismo aseguran que la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner del tablero electoral no altera ni un milímetro la estrategia diseñada para los comicios.

Los referentes bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA), que recorren distritos clave, sostienen con firmeza que la exmandataria no puede “transferir votos” y que su ausencia no impactará en la campaña. Según explican, “la gente vota a un dirigente, no al candidato que ese dirigente le indica”. En ese sentido, apuntan que si la lógica fuera otra, el respaldo social de Javier Milei se traduciría en un 50% de votos en todas las provincias, algo que no ocurre.

Desde este enfoque, el postulante peronista en la tercera sección electoral deberá “arrancar de cero”, y la idea de un peronismo unido sin Cristina es puesta en duda por figuras libertarias provinciales, quienes estiman que el PJ llegará fragmentado a la jornada electoral, con varias listas compitiendo.

La campaña oficialista seguirá apostando por un candidato joven, outsider y con fuerte presencia digital, manteniendo intacta esta premisa estratégica. Además, buscarán capitalizar la marca de gestión de Milei, destacando logros como la baja de la inflación, el orden macroeconómico, la eliminación del cepo cambiario, el protocolo antipiquete y la recuperación del empleo, con el mensaje claro de que “lo peor ya pasó”.

Aunque la política electoral no es la principal pasión del presidente, se prevé que participe activamente en recorridas con los candidatos.

Un punto que, aunque no preocupa demasiado al oficialismo, generará ruido será la presentación que realizará la defensa de Cristina Kirchner ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando supuestas violaciones a garantías constitucionales. Esta acción obligará a la Cancillería a responder y seguramente colocará el tema en la agenda pública.

Por otra parte, el Gobierno minimiza el impacto de las manifestaciones convocadas por militantes, sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a la detención de la ex presidenta. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmó en declaraciones radiales que no hay motivos para preocuparse. Detalló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, canceló un viaje a Estados Unidos para supervisar personalmente los operativos de seguridad.

“Es lo que nos toca”, expresó Francos, y agregó que “ninguna manifestación popular puede torcer una decisión judicial”. Sobre la candidatura de Cristina, concluyó: “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo y contra quien se oponga a la libertad”.