Espert arremete contra Cristina Kirchner: "Cree que está de joda"

José Luis Espert criticó duramente a Cristina Kirchner por su actitud tras la ratificación de su condena por la causa Vialidad.

Rechazó el pedido de prisión domiciliaria hecho por sus abogados y pidió que cumpla la pena en una cárcel común.

Acusó a Cristina de no comprender la gravedad del delito por el que fue condenada y la responsabilizó por el robo de fondos públicos.

Las críticas surgen tras las apariciones públicas de la ex presidenta desde su balcón, saludando a militantes.

El Tribunal Oral Federal N°2 debe decidir si acepta el arresto domiciliario o impone prisión efectiva.

A pocas horas de que se concrete la detención de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) lanzó duras críticas contra la ex mandataria. A través de sus redes sociales, el legislador bonaerense cuestionó su actitud pública tras el fallo de la Corte Suprema y consideró inaceptable la posibilidad de que cumpla su condena bajo arresto domiciliario.

"Me parecería perfecto si los fiscales piden que Cristina no cumpla su detención con arresto domiciliario. La Corra se cree que está de joda, apareciendo tipo cucú en el balcón de San José y meneándose como de fiesta al compás de las cumbias que sus mandriles le tocan abajo", escribió Espert en su cuenta de X (ex Twitter), en referencia a las recientes apariciones de la ex presidenta frente a los militantes que se congregaron en su residencia del barrio porteño de Constitución.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también apuntó contra el pedido presentado por los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron que Cristina Kirchner cumpla la condena en su domicilio por razones de salud, edad y seguridad, argumentando la inexistencia de riesgo de fuga.

Lejos de suavizar su postura, Espert aseguró que la ex mandataria "no comprende que está condenada por robarle miles de millones de pesos a los argentinos". “Se robó lo equivalente a decenas de hospitales, centenares de escuelas y toneladas de obras de infraestructura”, afirmó, y calificó el caso como “un verdadero horror”.

Las declaraciones del diputado se suman al clima de tensión política y social que rodea la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema ratificara, días atrás, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La ex presidenta, por su parte, ha mantenido una presencia activa desde su domicilio, saludando en varias ocasiones desde el balcón ante los simpatizantes que mantienen una vigilia en su apoyo. Este comportamiento fue ampliamente cuestionado en medios de comunicación y en el arco político opositor, que lo consideraron una provocación frente al fallo judicial.

En medio de ese escenario, las palabras de Espert reavivan el debate sobre el cumplimiento de penas por parte de ex funcionarios públicos y el uso de privilegios judiciales. El Tribunal Oral Federal N°2 deberá definir en los próximos días si acepta el pedido de prisión domiciliaria o si Cristina Fernández de Kirchner debe cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.