Cristina Kirchner será detenida este miércoles: expectativa por si cumple la pena en su casa o en prisión común

Cristina Fernández de Kirchner será detenida este miércoles por la causa Vialidad.

El TOF 2 decidirá si le otorgan prisión domiciliaria; aún no está confirmado.

Militancia peronista convoca a una marcha masiva desde Constitución a Comodoro Py.

El Gobierno nacional mantiene silencio institucional y promete no interferir.

Hay preocupación oficial por el posible impacto social y operativo de la detención.

Fiscales emitirán opinión sobre la domiciliaria, que se anticipa desfavorable.

Cristina podría ser la primera expresidenta argentina en cumplir una condena firme por corrupción.

A pocas horas de un hecho que marcará un hito en la historia política argentina, todo indica que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será detenida este miércoles por la causa Vialidad. La gran incógnita es si el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) le concederá la prisión domiciliaria, un beneficio que sus abogados solicitaron por razones de edad, salud y seguridad, pero que aún no fue definido por la Justicia.

Hasta ahora, el TOF 2, encabezado por el juez Jorge Gorini, ordenó que tanto Cristina como los otros ocho condenados se presenten “sin excepción” en los tribunales de Comodoro Py. Si bien existe la posibilidad de que se le permita iniciar el proceso de detención desde su domicilio para evitar un despliegue de seguridad mayor, el operativo aún no ha sido confirmado.

Desde el entorno de la exmandataria aseguran que habrá movilización sin importar la modalidad de la detención. De hecho, organizaciones peronistas y sindicales convocaron a una masiva marcha que partirá a las 10 de la mañana desde Constitución hasta Comodoro Py, bajo la consigna: “Vamos y volvemos con Cristina”.

La manifestación busca mostrar respaldo político y social a quien consideran víctima de una persecución judicial. Sin embargo, el oficialismo libertario optó por el silencio institucional. El presidente Javier Milei ordenó a su equipo no interferir en el proceso y reafirmó su postura de no presión sobre la Justicia: “Que haga lo que se le cante las pelotas”, habría dicho en privado. En declaraciones públicas, remarcó: “Cuando el Ejecutivo no presiona, la Justicia actúa con rapidez”.

En paralelo, los jueces del TOF 2 pidieron al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Gobierno de la Ciudad reforzar las medidas de seguridad tanto en los tribunales como en la residencia de la exvicepresidenta. Se busca evitar que el domicilio en Constitución se “desnaturalice” como lugar de detención, una preocupación también expresada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón advirtió que negarle la domiciliaria sería un “acto de crueldad institucional” que podría derivar en un “estallido social”. El temor al impacto político y social de la detención se extiende incluso al interior del Gobierno.

Mientras tanto, se espera que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola emitan este miércoles su opinión sobre el pedido de prisión domiciliaria. Aunque todo indica que será desfavorable, la decisión final queda en manos del tribunal, que también evalúa opciones para alojar a Cristina en un penal federal con condiciones de seguridad reforzada.

La jornada de este miércoles será decisiva y podría marcar el inicio del cumplimiento efectivo de una condena histórica. Cristina Fernández de Kirchner se convertirá en la primera exmandataria argentina en iniciar una pena firme por corrupción, en medio de una intensa tensión política y movilización popular.